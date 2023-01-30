Военная техника армии Азербайджана на учениях в Турции

Оружие и военная техника армии Азербайджана были представлены в рамках "Зимних учений - 2023", проходящих в турецком городе Карс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

В ходе учений были проведены тренировочные поисково-спасательные работы, проверка боеспособности подразделений и другие мероприятия.

В учениях участвуют 1 758 военнослужащих из 17 стран, а также используется 651 единица транспорта и 865 единиц оружия 28 различных видов. Учения проходят при температуре воздуха -17 градусов.