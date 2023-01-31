В Международном суде ООН пройдут слушания по иску Азербайджана против Армении

Сегодня в 16:00 по бакинскому времени Международный суд, Высший судебный орган ООН, проведет общественные слушания по иску Азербайджана против Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az, общественные слушания по международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) пройдут во Дворце мира в Гааге.

Слушания будут проходить под председательством судьи Джоан Донохью и будут посвящены обращению Азербайджанской Республики от 3 января 2023 года о назначении временных мер в отношении Армении.

Азербайджан обратился в Международный суд с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях.