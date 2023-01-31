В мире возросла роль тюркских государств

"Мы приняли правильное решение, вступив в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств (ОТГ)".

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что роль, которую Турция, тюркские государства и Южный Кавказ играют в мире, возросла. По его словам, открытие новых коридоров очень важно с точки зрения выявления новых энергоисточников.