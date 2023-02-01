Информация о слушаниях по апелляции Азербайджана в Международный суд

31 января 2023 года в Международном суде по запросу Азербайджана состоялись общественные слушания на основании судебного дела (Азербайджан против Армении) с целью определения дополнительных временных мер в отношении применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.