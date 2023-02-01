Иран воспрепятствовал приему со стороны CICA документов, связанных с терактом в посольстве Азербайджана

В целях международного осуждения террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, в соответствующие международные организации и платформы были представлены документы содержащие требование по выявлению и скорейшему наказанию организаторов и виновных в совершении террористического акта, призыв к выполнению со стороны Ирана обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, с момента совершения указанного террористического акта до настоящего времени вооруженное нападение на наше посольство было осуждено со стороны более чем 100 стран и секретариатов ряда международных организаций, во всех заявлениях подчеркнута необходимость наказания виновных.

Иранская сторона пыталась всячески препятствовать широкому разоблачению террористической атаки на международном уровне в международных организациях, членами которых она является и решения которых принимаются консенсусом. В частности, сразу после нападения иранская сторона протестовала против проектов коммюнике и заявлений, представленных Азербайджаном в координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и препятствовала принятию этих документов.

В то время как иранская сторона также обратилась ко многим странам с просьбой поддержать ее позицию в указанных организациях, из 120 стран в Движении неприсоединения только Сирия и Индия поддержали позицию Ирана. Основное утверждение, высказанное этими тремя странами, выступившими против принятия указанных документов, заключалось в том, что террористические атаки в отдельных странах якобы не осуждались ранее в Движении неприсоединения, и что двусторонние вопросы между этими странами не выносились на международные платформы, такие как Движение неприсоединения. Но следует отметить, что Движение неприсоединения неоднократно принимало документы, осуждающие террористические атаки, которые происходили в странах - членах, и в них отмечалась необходимость усиления охраны дипломатических миссий.

Мы осуждаем этот провокационный шаг иранской стороны и заявляем о необходимости соблюдения ею международных обязательств.

Азербайджанская сторона будет использовать все соответствующие международные платформы для широкого осуждения террористического акта против посольства и наказания всех причастных к его совершению.