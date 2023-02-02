Варданяна вычеркиваем пинком

Засланец Москвы Рубен Варданян продолжает пускать пыль в глаза мировой общественности. Не придумав ничего нового, Кубик-рубик во время онлайн вебинара организованном Колумбийским университетом США поплакался о том, что не хочет жить в Азербайджане, добавив, что готов к неким переговорам.

Своим нелепым заявлением Варданян показывает, что он живёт в параллельном мире и витает в облаках. Какие переговоры могут быть с ворами и мошенниками? Единственное о чем могут идти обсуждения - продолжительность тюремного срока, который будет отбывать Рубен Карленович в азербайджанской тюрьме.

Очевидно, что Варданяну глубоко плевать на судьбы армян в Карабахе. Они нужны ему лишь для своих политических амбиций, которые состоят в свержении власти Пашиняна и приход в Армению в качестве народного "спасителя". Для этого Варданян готов изображать из себя непримиримого оппонента Азербайджана, тем самым играя на руку радикально настроенных армян.

Армянам в Карабахе пора прислушаться здравому смыслу и словам Президента Ильхама Алиева, который неоднократно повторял, что армяне в Карабахе должны принять гражданство Азербайджана и жить в составе нашей страны, как полноценные граждане. Ну а если Варданян хочет иного развития событий, то пинок вычеркнет его пребывание в Карабахе раз и навсегда.