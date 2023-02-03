Арарат Мирзоян купил новый особняк за $280 тысяч

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян приобрел новый особняк за 112 миллионов драмов (~$280 000).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Civilnet.

Как выяснилось глава армянского внешнеполитического ведомства купил роскошную недвижимость в декабре прошлого года в селе Касах Котаской области.

"Высокопоставленные должностные лица, члены партии "Гражданского договор" продолжают фиксировать улучшение своего финансового положения", - отмечают СМИ.

Отметим, что это не первая крупное приобретение со стороны армянских властей на фоне растущей с каждым днем нищетой в стране.

Пока экономическая ситуация в Армении ухудшается с каждым днем, люди буквально не могут купить кусок хлеба, правительство страны продолжает тратить бюджетные деньги налогоплательщиков на своих прихоти и отпуска.

В начале декабря 2022-го года стало известно, что из бюджета страны потратили более $500 тыс на закупку новых люксовых внедорожников для Никола Пашиняна. Машины были приобретены тайным решением Службы национальной безопасности и переданы Службе государственной охраны для обслуживания Пашиняна и его семьи. В целом для премьера скрытно купили 4 автомобиля Toyota Land Cruiser 300, стоимость каждой около $100 тысяч. Пятый - роскошный внедорожник Lexus LX500 с дизельным двигателем, цена оценивается в $130-150 тыс.

Более года назад для Пашиняна были приобретены еще 2 новых автомобиля: бронированный Lexus LX570 стоимостью около $250 тыс. и Toyota Hiace.

Помимо этого, ранее для Алена Симоняна на деньги голодающих налогоплательщиков купили автомобиль BMW 750Li xDrive LCI стоимостью $183 тыс. Пояснили подобную "срочную" растрату средств тем, что другой такой же BMW Алена "расходный и неэффективный"... В пояснении к проекту решения, который был принят в не обсуждавшемся на заседании пакете, сообщается, что "обслуживание нынешней машины BMW 750Li 2011 года становится расходным и неэффективным".

Тем временем, согласно недавним цифрам, госдолг Армении увеличился еще на 1,4 миллиарда долларов, приблизившись к 11 миллиардам долларов. Как результат бедность в стране достигла рекордных 50%. Вместо того, чтобы правильно распоряжаться деньгами, армянское правительство продолжает устраивать пир во время чумы.