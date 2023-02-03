Генетический мусор Варданян

Автор: Мехти Ахмедзаде

В начале 1960-х ученые генетики рассказали миру о понятии Генетический мусор - части ДНК организмов, которые не кодируют последовательности белков. То есть наносят больше вреда, чем полезные гены. В 70-х молекулярная генетика стала больше вдаваться в подробности этой сложнейшей системы, которая имеется в каждом организме на планете. Многочисленные исследования выявили, в частности, что генмусор влияет на вероятность появления смертельных опухолей или может спровоцировать неконтролируемое размножение раковых клеток.

Таким же генетическим мусором можно назвать засланца-миллиардера Рубика Варданяна, вторгшегося на территорию Азербайджана, которая временно находится в зоне ответственности российского миротворческого контингента, и начал бесконтрольно заниматься нелегальными и вредящими "организму" (окражающей среде) Карабаха делишками.

Конечно же, в Азербайджане прекрасно осведомлены что, где и когда происходит, поэтому паразитическая деятельность мусорного Сыртыга Рубо не могла продолжаться долго. Как результат, сегодня азербайджанская общественность выражает ярый протест присутствию Варданяна на исторических землях Азербайджана и преступник потерял возможность набивать карманы посредством эксплуатации местных рудников.

Пытаясь помешать акции, которая продолжается почти 2 месяца, Варданян стал раковой опухолью региона, ухудшив и без того плохую жизнь армян в Карабахе. Преступник ограничивает продукты, чтобы создать видимость "голода", ввел талоны, как в Советском Союзе, дни напролет твердит о "безвыходности ситуации", но заметим, жирдяй не похудел ни на килограмм во время так называемой "гуманитарной катастрофы". Наоборот, морда его шире стала. Местные армяне уже потихоньку начинают соображать, что с появлением мусорного Рубо жизнь у них стала не здоровее, а больнее, хуже. Обещания оказались фикцией.

При этом Варданян имеет наглость постоянно выступать во всяких эфирах, чтобы кидаться обвинениями в адрес Азербайджана, который наоборот, предлагает армянам реинтеграцию в азербайджанское общество.

В одном из недавних эфиров Рубик принялся тиражировать патриотические речи, желая убедить всех, мол все будет хорошо. Ну и поднять моральный дух немножко.

"Этот кризис дал нам удивительную возможность очиститься внутри себя и осознать важность ключевых понятий, таких как родина, свобода, уважение, справедливость. И я хочу сказать, что Азербайджан сделал большую ошибку, пойдя по этому пути. Потому что, действительно, эта "блокада" дала возможность внутри "арцаха" почуять ту энергию, которая была в 1988 году и я вижу как эта энергия передается не только внутри, но и во вне для всего армянского мира. Эта стойкость и готовность выстоять - удивительны. Сегодняшняя ситуация еще более остро обнажила необходимость разговора не о прошлом, а о будущем. Необходимость определиться, кто мы, для чего мы пришли в этот мир и как мы должны вместе решать те проблемы, которые стоят перед нашим народом, нацией в целом", - говорит генетический мусор.

Боже, что несет этот воришка, мошенник несчастный? Одно зловонье. Чтобы очиститься, армянам ныне надо вырезать раковую опухоль, которой является Варданян. Какая к черту "родина", если корни Сыртыга Рубо уходят в Армению?

К тому же что-то незаметна "стойкость" и "готовность выстоять". В сеть так и просачиваются новости о том, как армянам ты уже осточертел настолько, что они готовы платить российским миротворцам, чтобы их тихо вывезли, пока не заметила местная мафия. Блокады со стороны Азербайджана нет, она искусственно создана в Ханкенди самим Варданяном. Десятки автомобилей каждый день беспрепятственно проезжают в азербайджанский город, но при этом ни один не осмеливается выехать обратно. Почему? Потому что Рубик поставил всем ультиматум, огласил угрозы, что будет, если кто-то хоть вздумает попросить Азербайджан о помощи. Один, кстати, осмелился. Совсем недавно об этом говорилось в новостях. Мужчина пришел из Ханкенди, попросил сигареты, еду. Что с ним сделали "злые" азербайджанцы? Помогли, накормили, угостили сигаретой. Какой ужас, направда ли?

Так, что Сыртыг Рубо как нес чушь, так и продолжает это успешно делать. Все, что "обнажила сегодняшняя ситуация", так это то, что пока он в зоне РМК будущего не будет, а прошлое не вернуть, ибо оно давно осталось позади. Сегодня царит новая реальность. Неизменная реальность. Ответим даже на вопрос о том, для чего армяне пришли в этот мир - оккупировать, присваивать, самоутверждаться за счет истории других народов.

Раковая опухоль Карабаха Рубен Варданян будет непременно вылечена. Генмусор будет отсеян и будет гнить в тюрьме до конца своих дней.