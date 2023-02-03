https://news.day.az/politics/1534678.html Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа - Чавушоглу
Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа - Чавушоглу
Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в совместном с министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявлении для прессы.
Целью является развитие Южного Кавказа в условиях мира, сказал он.
"Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа. Я надеюсь, что Южный Кавказ будет регионом развития и мира", - сказал Чавушоглу.
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