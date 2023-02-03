Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в совместном с министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявлении для прессы.

Целью является развитие Южного Кавказа в условиях мира, сказал он.

"Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа. Я надеюсь, что Южный Кавказ будет регионом развития и мира", - сказал Чавушоглу.