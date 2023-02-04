Азербайджанские снайперы уничтожили цели "противника" - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, выполнены практические упражнения стрельб из стрелкового оружия и снайперских винтовок.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, до начала стрельб личному составу были разъяснены правила безопасности, проведены занятия в целях повышения теоретических знаний военнослужащих.
Ознакомившись с условиями стрельб, военнослужащие различных категорий успешно выполнили на тренировочных площадках задачи по приведению оружия в боевую готовность и уничтожению обнаруженных целей условного противника.
В ходе учебных огневых тренировок, проводимых в полевых условиях, основное внимание уделено повышению навыков личного состава по уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.
Основное внимание на занятиях учебных стрельб, проводимых в полевых условиях, было уделено уничтожению целей точным огнем с соблюдением правил прицеливания.
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