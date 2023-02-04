К сведению желающих работать в Милли Меджлисе

Аппарат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики объявляет конкурс для приема на вакантные должности государственной службы по специальности юрист. Конкурс проводится в два этапа - письменный экзамен и собеседование, передает Day.Az.

На этапе письменного экзамена конкурса будут проверяться теоретические знания кандидатов и знание законодательства Азербайджанской Республики.

На этапе собеседования будет определяться уровень знаний кандидатов в области права, в том числе конституционного, уголовного, административного, гражданского, налогового, финансового, трудового права и права социального обеспечения, а также общее мировоззрение, умение разъяснять смысл правовых норм, свободно излагать свои мысли и выводить логические заключения.

Заинтересованные лица могут отправить свое резюме по электронному адресу [email protected] Прием документов продлится до 3 марта 2023 года. Предпочтение в конкурсе будет отдано лицам, имеющим опыт в сфере нормотворческой деятельности.