Справедливость будет восстановлена и в вопросе возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам член Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

Он отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном с каждым днем становятся все крепче.

"Единство между главами государств и народами Турции и Азербайджана является примером для всего мира. Так же, как Азербайджан одержал победу в карабахском вопросе, справедливость будет восстановлена и в вопросе возвращения в Западный Азербайджан. Азербайджан уже не тот, что был 30 лет назад. Сейчас это сильный Азербайджан, рядом с которым братская Турция. Шушинская декларация определила для нас дорожную карту. Мы продолжаем работу в соответствии с этой дорожной картой", - сказал Айрым.