«Скажите спасибо Гейдару Алиеву, который не допустил вашего строгого наказания»

Бывший генеральный секретарь Шанхайской организации (ШОС), член Международного центра Низами Гянджеви Рашид Алимов поделился воспоминаниями об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве.

Как сказал Trend в понедельник Рашид Алимов в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC "Наследие Гейдара Алиева", это было в самом начале 1985 года, объявленного Организацией Объединённых Наций Международным годом молодежи, передает Day.Az.

"В Советском Союзе Комиссию по его проведению возглавил Гейдар Алиев, в то время первый заместитель председателя Совета Министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС,- один из высших руководителей мировой державы. Это подчеркивало особое отношение политического руководства страны к проблемам советской молодежи и, в особенности, проведению в Москве центрального мероприятия Года - 12 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (27 июля - 3 августа 1985 года). Подготовка к главному форуму молодежи мира шла полным ходом и Комиссия регулярно заслушивала отчеты руководителей служб Советского подготовительного комитета (СПК), который начиная с 1984 года работал в круглосуточном режиме. Спрос с каждого руководителя был чрезвычайно строгим. Случалось, что после отчёта приходилось менять место работы. Это было понятно, так как речь шла о мероприятии мирового масштаба: в последний раз в СССР Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в 1957 году. В один из холодных февральских дней наступил черёд держать экзамен перед Комиссией и мне - директору Международного пресс-центра Всемирного фестиваля. Поездка до Кремля, где должно было состояться заседание, занимала не больше 30 минут. Я выехал с запасом в 20 минут и, несмотря на свободные дороги, ... на начало заседания опоздал. Причина была банальной. Не доезжая до Большого Каменного моста движение автотранспорта было остановлено: как оказалось, ожидали выезда из Кремля лидера одного из дружественных государств. Такой поворот событий предсказать никто не мог. Когда я вошёл в зал заседаний, отчёт одного из руководителей города Москвы уже завершался. Ко мне подошёл один из помощников заместителя Председателя, присел на корточки и полушепотом гневно предупредил о "серьезном разговоре" после заседания. В этот момент Гейдар Алиевич предоставил мне слово", - рассказывает Алимов.

Он вспоминает, что после отчёта и ответов на многочисленные вопросы Гейдар Алиевич дал высокую оценку проведённой работе и подчеркнул, что "именно такой, ответственной, эффективной и результативной должна быть деятельность каждого при подготовке к такому грандиозному международному мероприятию как Всемирный фестиваль.

"А что касается опоздания, - задумчиво произнес Гейдар Алиевич, - то с кем не бывает",- и мягко посмотрел на своего заместителя по Комиссии. "Вы свободны, товарищ Алимов. Продолжайте в таком же энергичном духе. Успехов Вам в ваших делах", - заключил Гейдар Алиевич и я спешно покинул зал. По дороге в офис ко мне приходили разные мысли. Понимал, что объяснить своё опоздание будет нелегко. В Кремле никто и слушать не станет о перекрытии моста. Когда в кабинете зазвенел "белый" телефон, занервничал. Голос в трубке был грозным: "Скажите спасибо Гейдару Алиевичу, который не допустил Вашего строгого наказания", - услышал я в трубке до коротких гудков.... Всемирный фестиваль успешно прошёл с участием 26 тысяч юношей и девушек из 157 стран мира. Всемирное событие освещали почти две тысячи журналистов из 117 стран мира. Возглавляемый мной международный пресс-центр достойно справился со всеми поставленными задачами. По итогам фестиваля я был награждён Орденом Дружбы народов... Мне было 32 года... Позднее моя заветная мечта сбылась - я стал дипломатом, возглавлял дипломатические миссии своей страны, Республики Таджикистан, за рубежом, на крупных международных форумах. Но какой бы пост в жизни я не занимал, всегда помнил о февральском эпизоде 1985 года, который показал величие Гейдара Алиева, - одного из известных государственных и политических деятелей своего времени. Это величие проявилось не только в доброте, проявленной ко мне. Защитив меня, Гейдар Алиевич продемонстрировал широту и масштаб своей личности, не поддался эмоциональным и несправедливым попыткам маленьких чиновников- формалистов раздуть "из мухи слона", а дал взвешенную и объективную оценку практическим результатам работы. В этом маленьком эпизоде, как в зеркале, отразились многие благородные дела во имя человека и человечности, которыми прославился Гейдар Алиевич Алиев - великий сын азербайджанского народа. Как справедливо заметил великий французский писатель Виктор Гюго: "Великие люди сами сооружают себе пьедестал: статую воздвигает будущее"", - заключил он.