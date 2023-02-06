В азербайджанской армии состоялись сборы по противотанковым комплексам

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год в азербайджанской армии состоялись сборы по подготовке командиров расчетов и операторов противотанковых ракетных комплексов.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны, экипажи выполнили действия по приготовлению комплекса к бою и походу, целеуказанию, прицеливанию и ведению стрельбы.

В целях оценки знаний, умений и совершенствования навыков личного состава были успешно выполнены практические огневые задачи.