https://news.day.az/politics/1535515.html В азербайджанской армии состоялись сборы по противотанковым комплексам - ВИДЕО
В азербайджанской армии состоялись сборы по противотанковым комплексам - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год в азербайджанской армии состоялись сборы по подготовке командиров расчетов и операторов противотанковых ракетных комплексов.
Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны, экипажи выполнили действия по приготовлению комплекса к бою и походу, целеуказанию, прицеливанию и ведению стрельбы.
В целях оценки знаний, умений и совершенствования навыков личного состава были успешно выполнены практические огневые задачи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре