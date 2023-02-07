Посол Турции поблагодарил Азербайджан за помощь

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Джахит Багчи поблагодарил Азербайджан за помощь и поддержку.

Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией дипломат поделился в своем аккаунте в Twitter.

"Азербайджан - ты сердце, которое разделяет наше горе, проявляет солидарность и поддержку нашей стране!", - говорится в сообщении.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Жертвами землетрясения стали более трех тысяч человек.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения, 6 февраля в Турцию были отправлены спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана, численностью в 420 человек, с соответствующим оборудованием и поисково-спасательными собаками, и уже приступили к поисковым работам.

Кроме того, с целью ликвидации последствий землетрясения в Турцию также отправлены мобильные полевые госпитали МЧС, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями, а также группа из 41 специалиста.

По поручению Президента Ильхама Алиева, сегодня в братской стране находится и группа военно-медицинской службы Азербайджанской армии, в составе 10 военных врачей и 8 ассистентов.