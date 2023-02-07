В турецких СМИ освещена кампания помощи Азербайджана Турции

Азербайджанский народ мобилизовался для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в сюжете, подготовленном "TRT Haber".

Было сказано, что азербайджанцы приносят одежду, продукты, различные бытовые принадлежности, которые в ближайшее время будут отправлены в Турцию.

Отметим, что посольство Турции в Баку и генеральное консульство в Нахчыване обратились за помощью к гражданам Азербайджана.

Азербайджанцы продолжают собирать помощь для пострадавших от землетрясения в Турции. Помощь собирается в Баку в мебельном магазине "Doğtaş".

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 703, пострадали 22 286 человек.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.