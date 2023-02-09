Самолет с гуманитарной помощью, направленной по поручению Первой леди Мехрибан Алиевой, прибыл в Газиантеп

Самолет с гуманитарной помощью для жертв землетрясения в Турции, направленной по поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, совершил посадку в аэропорту Газиантепа.

Как сообщает в четверг Day.Az, сотрудники Фонда Гейдара Алиева, командированные в зону землетрясения, доставят гуманитарную помощь гражданам, пострадавшим в зоне трагедии в Турции.

Фонд направил 36 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от трагедии. Гуманитарная помощь включает различные медицинские принадлежности и оборудование, лекарственные препараты, кислородные маски, системы фильтрации, перевязочные материалы, корсеты для позвоночника, носилки и другое оборудование, а также теплую одежду и палатки.

Общественное объединение "Региональное развитие" при Фонде Гейдара Алиева также дало старт кампании по оказанию гуманитарной помощи братской Турции. Кампания, проводимая в поддержку призыва посольства Турции в Азербайджане об оказании гуманитарной помощи в зоне землетрясения, продлится до 14 февраля. Во время кампании волонтеры ОО "Региональное развитие" соберут наиболее необходимые в настоящее время принадлежности, упакуют их и доставят в братскую Турцию в кратчайшие сроки.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.