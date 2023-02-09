Робик-Бубик, ау ау ты где?

С момента бегства миллиардера Рубена Варданяна из Карабаха в Москву прошло уже несколько дней. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ, Рубик даже не удосужился опровергнуть эту информацию. Да и времени у него на это не было, ведь беглец все это время коротал в московских барах, пытаясь убежать от проблем.

А их у Рубена Карленовича накопилось достаточно. Судите сами - проект под названием "Рубен Варданян" накрылся медным тазом. С миссией "спасателя карабахских армян" Кубик-Рубик справиться не смог. С грабежом природных ресурсов Азербайджана тоже не заладилось. Экоактивисты и представители НПО Азербайджана оказались упорными в своих требованиях и не собираются расходиться по домам. Чтобы выйти из положения Варданян даже взял в заложники местных армян, время от времени отключая им газ. Тем самым проходимец пытался давить на жалость европейцев, чтобы те оказали давление на азербайджанцев и заставили их прекратить акцию протеста. Но европейцы, за исключением некоторых проплаченных политиков, не повелись на хитрые уловки беглеца.

Наконец, Варданян решился на единственное, что у него действительно хорошо получается, - побег. Накрывшись брезентом и трясясь от страха, Рубик в грузовике миротворцев проехал по Лачинской дороге на выход из Карабаха. Покинув территорию Азербайджана, Варданян сел на первый же рейс и оказался в Москве.

Опохмелившись после бурной ночи в забегаловке на Шаболовке Кубик-Рубик опять взялся за старое - причитать о "несчастных карабахцах" все тем же европейцам. Вновь ныл про "блокаду" и даже пригрозил европейским структурам и общественности "немедленно предпринять шаги с целью предотвратить гуманитарный кризис".

Лицемерие или ирония? Просто напомним фразу Варданяна в интервью британскому журналисту Стивену Сакуру в программе Hard Talk радиостанции BBC: "Я останусь с моим народом здесь. Какие бы ни были испытания, мы пройдём их вместе", - уверял тогда с пеной у рта Варданян.

Ну и где ты теперь, так называемый "госминистр Карабаха"? Робик-Бубик, ау ау ты где? Тебя никто не тянул за язык произносить такие бравые речи. Ты ещё раз подтвердил правдивость слов, написанных выше - жители Карабаха нужны были тебе только для своих гнусных политических амбиций. С провалом которых, ты просто сбежал как крыса. И попробуй только вернуться обратно - терпеть тебя и любых других варданяноподобных существ в Карабахе Азербайджан больше не намерен.