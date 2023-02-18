Напоминание госсекретарю США: как появился исторический шанс на прочный мир в регионе?

Автор: Акпер Гасанов

"Мы считаем, что у Армении и Азербайджана есть действительно историческая возможность обеспечить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта", заявил перед началом встречи с премьер-министром Армении и Президентом Азербайджана госсекретарь США Энтони Блинкен. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Это заявление Блинкена, по сути своей правильное, нуждается в комментариях. Дело в том, что у США, которые претендуют на роль главного, если не единственного центра силы в мире, на протяжении всех этих 30 лет были механизмы установления мира в регионе. Рецепт его был прост и очевиден- нужно было всего лишь назвать вещи своими именами.

Говоря конкретнее, необходимо было, чтобы США наложили жесткие санкции на Армению уже с самых первых дней карабахского конфликта, в основе которого были территориальные претензии к Азербайджану. Но США этого не сделали. От слова совсем. Даже после оккупации со стороны Армении Шуши, Кяльбаджара и Лачина.

На протяжении более четверти века, что длилась оккупация 20% территорий нашей страны, США так и не наложили никаких санкций на РА. Такой вопрос даже не вставал на повестке дня в Соединенных Штатах. При этом, США были и до сих пор остаются страной, оказывающей ежегодную экономическую помощь армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе нашей страны. При том, что никогда официальный Баку об этом не просил.

Также замечу, что мощное армянское лобби убедило в 1992 году Конгресс США принять 907-ю статью Закона о поддержке свободы, которая запрещала любую помощь Америки Азербайджану, что делало его единственным исключением среди 15 постсоветских государств. Да, США рассматривали Армению как жертву, несмотря на то, что она оккупировала пятую часть Азербайджана.

Мы все это прекрасно помним. Не забыли мы и о том, сколь большое число американских гастролеров посещало Карабах в период его оккупации. Помним мы и о том, что США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ никак не способствовали тому, что называется просто - торжеством справедливости и международного права, претворением в жизнь резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН.

США, рассматривали членство в МГ ОБСЕ, как средство геополитического противостояния с Россией. При этом, под оккупацией продолжали оставаться наши земли, более миллиона азербайджанцев были лишены возможности вернуться в родные дома. А США, тем временем, пытались разделить процесс нормализации турецко-армянских отношений и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Только стратегическое видение ситуации, политическая воля Президента Азербайджана Ильхама Алиева сорвали эти американские планы. А торжество справедливости произошло также благодаря претворенной в жизнь стратегии и тактике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделавшего упор на усилении азербайджанской экономики и армии, параллельно с увеличением внешнеполитического веса нашей страны в мире.

Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, вопреки планам всех трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, у каждой из которых были свои цели. Именно поэтому официальный Баку заявляет об отсутствии надобности в МГ ОБСЕ. Мы сами, ценой жизней шехидов, отвоевали то, что всегда было нашим.

Сегодня Азербайджан является экономическим, политическим и военным лидером на Южном Кавказе. Армения же была и остается государством-аутсайдером региона. При этом, есть семь азербайджанских сел, все еще находящиеся под оккупацией Армении. Речь идет о селах Баганис Айрым, Хейримли, Бархударлы, Софулу, Гызыл Гаджылы, Юхары Эскипара и Ашагы Эскипара Газахского района.

Плюс, Ханкенди и ряд иных населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана де-факто находятся под контролем карабахских сепаратистов. Но мы не видим от США требований к РА по возвращению этих наших территорий. Наоборот, мы слышим, как в США звучат требования проармянских конгрессменов и сенаторов оказать давление на Азербайджан.

За что? За то, что в Карабахском экономическом регионе нашей страны велась незаконная добыча полезных ископаемых со стороны карабахских сепаратистов, а наша сторона потребовала прекратить этот грабеж и обеспечить доступ азербайджанских специалистов к нашим же рудникам. Поразительно? Нет, это вполне в духе американской политики.

Которая никогда не способствовала урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, а стало быть и приближения к тому, что госсекретарь Блинкен назвал исторической возможностью обеспечить прочный мир. Азербайджан вынужден был сам добиваться восстановления своей территориальной целостности, принуждая агрессора к миру. И это то, о чем никому и никогда не стоит забывать.