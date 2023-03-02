Париж не стоит мессы? Французский неоколониализм и антиазербайджанские выпады

Автор: Пярвин Мирзазаде

В последнее время во Франции бурно разворачивается антиазербайджанская компания, к которой, с подачи влиятельного армянского лобби, присоединились некоторые французские средства массовой информации, ведущие политики и парламентарии.



На протяжении многих лет, не смотря на нескрываемые симпатии Франции к Армении, отношения между Азербайджаном и Францией развивались поступательно во многих областях и армянский фактор не играл значительной роли. Французская сторона, при всей своей многовековой благорасположенности к Армении, соблюдала правила дипломатического приличия и открыто не выражала своих предпочтений, так как продолжала играть роль "беспристрастного" посредника.



Отношения между Азербайджаном и Францией имеют долгую историю, уходящую на много веков назад. На заре первой республики на Востоке - Азербайджанской Демократической Республики, в Баку в 1918 году было открыто дипломатическое представительство Франции. Делегация АДР была приглашена на Версальскую мирную конференцию, где практически добилась международного признания в границах, включающих Карабахский регион и части территории, ныне входящей в состав современной Армении.



Тогда, в 1919 году, Великобритания и Франция, которые играли решающую роль в послевоенном устройстве Европы после Первой Мировой Войны, признали образование новых независимых государств на территории бывшей Российской империи. Эти державы не поддержали армянские претензии на "Великую Армению" от моря до моря и начали процесс международного признания новых государств, пытаясь затушить конфликты и войны между ними. Но этот процесс не был завершён, ввиду советизации Южного Кавказа, а делегации этих государств остались в Париже в качестве эмигрантов, так и не увидев Родины.



С приходом большевиков к власти в 1920 году, между Азербайджаном и Францией опустился "железный занавес". Баку покинули французские граждане, которые в то время жили и работали в Азербайджане. Все это продолжалось вплоть до начала Второй Мировой Войны, когда в СССР стали пребывать первые французские летчики знаменитой эскадрильи "Нормандия - Неман", которые останавливались в Баку по пути трансиранского маршрута, чтобы попасть на Восточный фронт.

В 1944 году генерал Шарль де Голль провёл несколько дней в Баку, о чем свидетельствует памятная доска на доме Гаджинских на проспекте Нефтяников, где он останавливался. Неоценим вклад азербайджанцев - героев французского Сопротивления, в дело освобождения Франции от нацистов. Один из них- выходец из азербайджанского города Шеки Ахмедия Джебраилов, который был награждён за свои подвиги высокими военными наградами Франции.



Новый этап азербайджано- французских отношений начался с 1992 года, сразу же после восстановления независимости Азербайджана. Франция одна из первых стран, открывшая посольство в Баку в марте 1992 года, назначив Послом Жана Перрена. Установив дипломатические отношения в феврале 1992 года, Франция официально признала независимость и территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион.

В то же время Франция впервые попыталась стать посредником в разгорающемся конфликте между Азербайджаном и Арменией, направив в регион государственного секретаря по гуманитарным вопросам Бернара Кушнера в качестве посредника. Однако, бывший коммунист, позже ставший ради карьеры социалистом Б. Кушнер, вместо объективной оценки ситуации, открыто поддержал претензии армянской стороны и сепаратистов, что сразу же положило конец первому неудачному опыту французского посредничества в Карабахском конфликте.



Уже тогда можно было заметить, что миссия Б. Кушнера провалились из-за проармянских пристрастий французской дипломатии, которая в решении этой проблемы пыталась вернуться назад, в середину 19 века, когда в целях увеличения территории французской колониальной империи, старалась добиться развала Османской империи и инициировала для этого так называемый "восточный или армянский вопрос", под выдуманным предлогом защиты христианского населения на Востоке.



Справедливости ради нужно отметить, что несмотря на предвзятую позицию французской дипломатии по отношению к Азербайджану, в 1993 году при голосовании в СБ ООН по 4 резолюциям (которые затем стали основой для решения конфликта), Франция заняла объективную позицию, соответствующую международному праву и выступила за территориальную целостность Азербайджана.



С приходом к власти в Азербайджане в июне 1993 года Общенационального Лидера Гейдара Алиева, отношения между двумя странами поднялись на более высокий уровень. В декабре 1993 года Гейдар Алиев совершил свой первый визит в Париж, где встретился с Президентом Ф. Миттераном, заложив основу для дальнейшего сотрудничества на будущее. В 1997 году состоялся официальный визит Президента Гейдара Алиева во Францию, в ходе которого были подписаны соглашения об участии французских нефтяных компаний TOTAL и Elf Aquitaine в разработке нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспия.



Начиная с января 1997 года, Франция стала третьим сопредседателем Минской группы ОБСЕ, где неофициально позиционировала себя как представителя единой Европы. Появление третьего сопредседателя с определёнными симпатиями к Армении было настороженно встречено Азербайджаном, но учитывая то, что французская сторона обещала занимать нейтральную позицию, согласилась на это решение ОБСЕ. Следует отметить, что с назначением нового сопредседателя, Франция попыталась продвигать свою повестку дня, часто направленную в пользу Армении, нежели на защиту принципов международного права, Устава ООН и резолюций СБ этой организации.



При этом, в двусторонних отношениях, французская сторона всегда придерживалась общепринятых норм международного права, выступала за расширение взаимовыгодного экономического и культурного сотрудничества. Личные дружеские отношения, сложившиеся между Президентом Гейдаром Алиевым и Президентом Жаком Шираком, способствовали развитию этих связей, а занятая в то время французской дипломатией довольно взвешенная позиция в переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ, способствовала этому.



Отношения между двумя государствами достигли такого высокого уровня, что Президент Жак Ширак в марте 2003 года принял в Елисейском Дворце Президента Ильхама Алиева, тогда занимавшего должность первого вице-президента SOCAR и вице-президента ПАСЕ, что было довольно необычным для принятых во Франции норм протокола.



С избранием в октябре 2003 года Ильхама Алиева Президентом Азербайджана, азербайджано-французские отношения вышли на более высокий уровень и стали стратегическими. В ходе нескольких официальных и рабочих визитов Президента Ильхама Алиева во Францию, были подписаны многочисленные двусторонние документы, направленные на расширение экономического сотрудничества. Французские компании стали активно работать на азербайджанском рынке, в том числе в транспортном, банковском и нефтегазовом секторах экономики, успешно развивалось сотрудничество в области науки, культуры и образования.



Между Президентом Ильхамом Алиевым и французскими Президентами Жаком Шираком, Николя Саркози и Франсуа Олландом сложились тёплые деловые отношения, которые способствовали сближению двух стран. Такое успешное партнёрство не могло не сказаться на позиции Франции по Карабахскому урегулированию. Французские сопредседатели Минской группы ОБСЕ в то время занимали более выверенную нейтральную позицию, стараясь не выпячивать свои проармянские симпатии.



Именно начиная с 2011 по 2015 годы, впервые Президенты Франции (Н. Саркози в 2011 году, а затем Франсуа Олланд) посетили Азербайджан, где своими глазами убедились в успехах, достигнутых в стране за последние десятилетия, а также в ориентации на интеграцию единого европейского пространства, согласно заветам генерала Ш. Де Голля, который мечтал о единой Европе от Атлантического океана до Уральских гор. Во Франции проводились многочисленные мероприятия, с целью пропаганды азербайджанской музыки, искусства и народного творчества.



Все это не могло не раздражать влиятельную армянскую диаспору, которая стояла у истоков азербайджано- армянского конфликта ещё в далёком 1987 году. Именно тогда, находясь во Франции, главный идеолог и правая рука советского лидера М. Горбачёва академик А. Аганбекян дал интервью главному печатному органу французской коммунистической партии "Юманите", где заявил о необходимости передачи в состав Армении Нагорного Карабаха и Нахичевани, с чего собственно и начался многолетний кровопролитный конфликт.



Однако все попытки армянской стороны торпедировать успешно развивающееся сотрудничество двух стран наталкивались на противодействие руководства Франции, которое ощущало, что реальные дивиденды от этого взаимодействия больше, чем призрачные обещания французского армянства и их подопечных в Армении. Естественно, что развитие отношений с Азербайджаном не мешало Франции развивать и укреплять отношения с Арменией, тем более при растущем давлении со стороны французской армянской диаспоры, которая открыто ревновала и завидовала успехам Азербайджана на традиционной для себя площадке.



Ситуация стала меняться после избрания Президентом Э. Макрона в 2017 году, который стал постепенно менять вектор более или менее сбалансированной политики Франции на Южном Кавказе в сторону Армении.



Сопредседатели от Франции в Минской группе ОБСЕ открыто стали на сторону Армении и оказывали давление на Азербайджан, с целью вынудить принять армянские требования. Французские официальные лица и парламентарии перестали играть в нейтральность и в своих публичных выступлениях встали на армянскую сторону в вопросе мирного урегулирования. Этому способствовало и охватившее французское общество недовольство незаконной миграцией из стран Азии и Африки, которое представители армянской диаспоры переносили на Азербайджан и Турцию, раздувая исламофобию и тюркофобию.



С подачи французского армянства, администрация Президента Э. Макрона стала выступать с антитурецких позиций, препятствуя возобновлению переговоров о вступлении Турции в ЕС. Ведь возросший турецкий авторитет в странах Африки и Азии стал теснить традиционное французское влияние в стиле неоколониализма. Этому во многом способствовало и то, что некоторые высокопоставленные чиновники, ответственные за формирование внешней политики, пропитавшись духом тюркофобии, сделали негативное отношение к Азербайджану и Турции стержнем французского внешнеполитического курса.



В нарушение французских законов и международного права, под диктовку радикальных представителей армянской диаспоры, ряд местных французских муниципальных образований стали устанавливать некие партнёрские связи с населенными пунктами Карабахского региона, находившиеся под контролем сепаратистов, проявляя полное неуважение к территориальной целостности Азербайджана. На справедливые протесты Азербайджана, адресованные внешнеполитическому ведомству Франции, они отвечали отговорками типа "невмешательства во внутренние дела местных органов власти" и рекомендовали действовать в судебном порядке.



После обращения Посольства Азербайджана во французские суды, многие решения муниципальных образований были отменены, хотя это стоило значительных денежных средств и времени. Некоторые французские проармянские политики и парламентарии, без разрешения азербайджанских властей, ездили на оккупированные азербайджанские территории по приглашению сепаратистов, открыто называя непризнанное никем квази образование независимым государством, игнорирую справедливые протесты Азербайджана.



Такое наглое поведение французских политиков, постепенно становившееся нормой, не находило осуждение или запрет со стороны официальных властей Франции, которые попросту делали вид, что этого не замечают, молчаливо потворствуя нарушению международно признанных границ Азербайджана.



После посещения в октябре 2018 году Президентом Э. Макроном Армении для участия в Саммите Франкофонии, где он вместе с Премьер-Министром Н. Пашиняном весело отплясывал на официальном приеме под азербайджанскую мелодию, заимствованную армянской стороной, отношения между Францией и Арменией ещё больше укрепились.



Как правило, французские Президенты обычно совершали визиты в обе страны одновременно или по очереди, в целях сохранения баланса в отношениях между Францией с Азербайджаном и Арменией. Не смотря на данные им обещания, глава французского государства отменил свой визит в Азербайджан,перенеся на неопределённое время, что послужило сигналом изменения традиционного курса.



После Саммита в Ереване, Президент Э. Макрон, выступая перед представителями армянской диаспоры во Франции, обещал поддержку Армении по всем направлениям, в том числе и в экономике. Заручившись согласием французской армянской диаспоры на следующих президентских выборах 2022 года, французское правительство зажгло зелёный свет всестороннему сотрудничеству с Арменией, экономика которой дышит на ладан. Ереван стал местом паломничества французских чиновников, которые просто тащились от блюд армянской кухни-долмы и хаша (имеющих древнее тюркское происхождение согласно их названию), а также армянского коньяка, который вскоре станет называться бренди, чтобы не мешать заслуженной репутации его благородного собрата, родом из французской провинции Коньяк.



Уже многие французские бизнесмены готовились отправиться к новому собрату по движению Франкофонии (армянский и французский языки настолько родственны друг от другу, как расстояние от Еревана до Парижа), воодушевлённые опытом и призывами французского Президента, чтобы делать инвестиции, как выяснилось, что в Армении делать им нечего, так как все работающие армянские предприятия и инфраструктура давно принадлежат российским компаниям, а страна находится в транспортной изоляции, по причине оккупации азербайджанских территорий.



Поэтому ведущие французские компании высказали желание работать не в чахнущей от кризиса Армении, а в процветающем соседнем Азербайджане, обладающий значительным экономическим потенциалом, финансовыми возможностями и запасами нефти и газа. Но вместо того, чтобы прислущаться к представителям бизнеса и нанести визит в Азербайджан, отказавшись от пседвосолидарности с Арменией, руководство Франции предпочло продолжать линию на ухудшение отношений, что сказалось, прежде всего, на интересах французских деловых кругов.



Видя, как официальный Париж постепенно поворачивается спиной к Азербайджану, азербайджанская сторона сделала вывод и ряд выгодных многомиллионных контрактов получили компании других стран, правительства которых заняли объективную позицию.

С началом Второй Карабахской Войны в сентябре 2020 года, французская сторона открыто встала на сторону Армении и пыталась спасти своего протеже от полного разгрома, под предлогом международного посредничества. Официальные лица Франции, часто опираясь на армянскую дезинформацию, делали предвзятые заявления, обвиняя Азербайджан то в использовании неких ближневосточных наёмников, то в атаках на гражданские объекты, игнорируя тот факт, что боевые действия велись на международно признанной территории Азербайджана - в Карабахском регионе, оккупированном вооружёнными силами Армении. В период войны, Президент Э. Макрон, надев тогу "миротворца", в телефонных разговорах с Президентом Ильхамом Алиевым, пытался "выкручивать руки", чтобы спасти армянскую сторону. Однако, получил твёрдый и конкретный ответ, что никаких уступок Азербайджан делать не намерен, пока не будут выполнены 4 резолюции СБ ООН, которые предусматривают освобождение всех азербайджанских территорий.Оставшись "солоно не хлебавши", не добившись спасения "старых новых" друзей и не получив ожидаемые лавры миротворца, господин Э. Макрон, оставшись в стороне от достигнутого трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, которое положило конец боевым действиям, затаил обиду на весь мир. Хотя Э. Макрон, на встрече с представителями армянской диаспоры в ноябре 2020 года, скрипя сердцем публично заявил, что "Карабах это международно признанная территория Азербайджана", чем пытался оправдаться перед ними за то, что не отправил Иностранный легион на помощь Армении, в предверии президентских выборов во Франции 2022 года.Начиная с 2021 года и учитывая предстоящие в 2022 году президентские выборы (на которых с трудом победил Э. Макрон), Южный Кавказ стал ведущей темой во Франции, где политики всех мастей соревновались за голоса влиятельной армянской диаспоры, лишь бы победить, словно выборы были за пост главы государства в Армении. Некоторые французские политики стали больше армянами, чем сами армяне, требовали немедленной отправки в регион вооружённых сил и техники, для спасения последнего островка христианства, которому грозит, по их мнению, уничтожение от "кровожадных" тюрков- мусульман.Французские политики, наплевав на международное право, тайно, в багажнике автомобиля, прибирались на территорию, где временно размещены миротворцы, лишь бы попозировать на теле- и видео камерах для своих потенциальных избирателей. При этом, французское правительство делали вид, что ничего необычного не происходит и статус В. Пекресс как кандидата на пост президента Франции от правых позволяет делать ей всё что заблагорассудится. В декабре 2021 года, после её незаконного визита к сепаратистам, в связи с последним предупреждением от Азербайджана, радетели Армении подняли страшный шум и даже стали обсуждать вопрос азербайджанского протеста в парламенте, где превратили это заседание в дешевое шоу, противоречащее всем международным обязательствам Франции. Правда после этого, ни один французский политик больше не осмелился нарушить границы Азербайджана и не пробрался тайно в Карабах помня о предупреждении, что может там надолго задержаться.Азербайджанская сторона долго терпела фортели французской стороны, которая в угоду внутренней аудитории, готова пожертвовать имиджом Франции как великой державы и идеалами Великой Французской революции "свобода, равенство, братство" лишь потому, что кому-то хочется подольше посидеть в тёплом кресле, которое время от времени пошатывается. Французские политики, встав открыто на сторону Армении, потеряли моральное право заниматься посредничеством, так как сам статус посредника предполагает нейтральность и объективность. Армения же, используя свою диаспору во Франции, не только настропалило руководство этой страны против Азербайджана и Турции, но и против своего союзника по ОДКБ- России.Последнее интервью 13 октября 2022 года Президента Э. Макрона французскому телеканалу France 2, стало веским доказательством того, что глава французского государства, отбросив в стороны маску "миротворца" и посредника, стал открыто на сторону Армении, забыв о своих прежних заявлениях и используя не совсем корректную лексику. Э. Макрон стал выражать мысли далекие как от принципов международного права, так и от традиций французской дипломатии, всегда отличавшейся прагматизмом и сдержанностью. Обвинив Азербайджан в агрессии и требуя вывода азербайджанских войск с занятых ими в сентябре 2022 года позиций, господин Э. Макрон не словом не обмолвился о продолжающейся оккупации части азербайджанской территории и незаконном нахождении вооруженных сил Армении на территории, где временно расположены миротворцы. Стараясь выплеснуть всю свою обиду, глава французского государства посетовал мол на то, что Армения проиграла войну, потому что Азербайджан поддержала Турция, а то бы все было бы по другому, косвенно поддержав оккупацию азербайджанских территорий, которая противоречит 4 резолюциям СБ ООН за которые в своё время голосовала Франция.Стараясь поднять свою значимость в глазах французской общественности, которая постепенно теряет доверие к своему избраннику, господин Э. Макрон вдруг стал рассказывать как он всех усадил за стол переговоров в Праге и именно он добился включения в текст Заявления упоминания об Алматинской Декларации о создании СНГ 1991 года, полагая, что этим оказывает услугу Армении. Но увы, видимо президентские помощники, которые так искусны в подтасовке фактов в армянскую пользу, не доработали и не объяснили, что Азербайджан, вступая в СНГ, имел территорию размером 86692 квадратных километров, включая Карабахский регион, что подтверждено всеми документами этой организации и ООН. Так что упоминание этой Декларации ни в кое мере не поможет Армении оправдать свои территориальные притязания.Считая своей "победой" включение в текст Пражского заявления пункта о направлении наблюдателей ЕС в Армению по требованию армянской стороны, Президент Э. Макрон оказал этим "медвежью услугу" своему близкому другу Николу, вызвав этим раздражение у соседнего Ирана и официального союзника Армении- России, которая абсолютна не рада нахождению на армянской территории наблюдателей из конкурирующего блока.Довольно странно, что на этот раз Президент Э. Макрон подверг сомнению принадлежность Карабахского региона Азербайджану, что противоречит его прежним заявлениям, назвав "международно непризнанной территорией"-термином, отсутствующим в международном праве. С таким успехом, Азербайджан может назвать этим же термином ряд заморских французских территорий, добивающихся независимости от Франции, например Новую Каледонию, Мартинику или назвать этим же словосочетанием остров Майотту, незаконно отобранную Францией у Коморских островов.Отношение Франции с Арменией-суверенное право этих двух стран. Однако, их двусторонние отношения не должны строиться в ущерб территориальной целостности Азербайджана и отношениям с другими странами.Но и полным нонсенсом в интервью французского Президента прозвучало утверждение мол "мы не получаем нефть и газ из Азербайджана и не зависим от их поставок, поэтому для нас главное наши принципы". Это довольно странное высказывание, рассчитанное на богатых французских армян, которых повышение цен на энергоносители особенно не касается. В то время, как простые французы часами простаивают в очередях за бензином, ввиду нехватки топлива и оплачивают сумасшедшие счета за свет и отопление. Может быть Франция напрямую не получает азербайджанский газ, но как это можно соразмерить с общеевропейской повесткой дня, которой так гордится господин Э.Макрон, которая предусматривает увеличение поставок газа из Азербайджана на европейский рынок?Видимо согласно этому выступлению следует понимать, что Франция, одна из основателей ЕС, не желает обеспечения энергобезопасности объединённой Европы в это не простое для неё время.Ответ Азербайджана не заставил себя ждать. Президент Ильхам Алиев, выступая на Саммите СНГ в Астане 14 октября 2022 года, дал достойный ответ на полное клеветы и измышлений выступления французских высокопоставленных лиц, которые видимо совсем забыли о том, что Азербайджан-это независимое суверенное государство, а не французская колония. Гнев и возмущение всего азербайджанского народа относительно слов господина Э. Макрона, в которых были поставлены под сомнение суверенитет и территориальная целостность азербайджанского государства, Президент Ильхам Алиев прямо и публично высказал своим коллегам по СНГ, которые услышали впечатляющую речь лидера мирового масштаба и патриота своей Родины. В его речи все было разложено по полочкам, в отличии от выступления его французского коллеги, изобиловавшая не традиционной лексикой, оскорбительной для Азербайджана.В отличии от французских политиков, которые в последнее время открыто выступали с антиазербайджанских позиций, Президент Азербайджана долгое время не вступал в публичную полемику с французской стороной и воздерживался от комментариев касательно действий и выступлений своего французского коллеги, зачастую переходящий все красные линии, в попытке угодить армянскому лобби.На протяжении нескольких лет, при полном попустительстве французских правоохранительных органов, представители армянских радикальных организаций неоднократно проводили свои акции возле Посольства Азербайджана в Париже, в ходе которых не только подвергали опасности жизни сотрудников посольства, но и наносили материальный ущерб зданию посольства, которое является собственностью Азербайджана. Не смотря на многочисленные обращения к французским властям, они не только не пресекали эти враждебные акции против диппредставительства Азербайджана, но и не предоставляли необходимую охрану для обеспечения безопасности, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. При этом, французское посольство в Баку, на протяжении почти 25 лет, было бесплатно обеспечено круглосуточной полицейской охраной в одностороннем порядке.После сентябрьских событий 2022 года на линии соприкосновения войск, воинствующие армянские молодчики несколько раз штурмовали здание посольства Азербайджана в Париже, нанеся значительный материальный ущерб. При этом французская полиция вела себя словно обеспечивала порядок в детском саду, не пресекая акты вандализма.Ввиду того, что МИД и МВД Франции вели себя столь странно, вопрос об обеспечении безопасности Посольства Азербайджана был поднят в ходе телефонной беседы Президента Ильхама Алиева с Президентом Э. Макроном (небывалый случай в дипломатической практике). Но не смотря на обещания французского коллеги принять необходимые меры, эти обещания остались лишь только словами. Никаких мер принято не было, и в очередной раз, после того как французская полиция покинула прилегающую к посольству территорию, здание диппредставительства было атаковано и ему был нанесён значительный материальный ущерб. Вызванная французская полиция осмотрела повреждения здания и покинула место происшествия. После их отъезда была осуществлена попытка очередного нападения, что наводит на мысль о координации деятельности радикальных армянских террористов с представителями правоохранительных органов Франции, которые создают им условия для их преступной деятельности. Ведь никак по другому не возможно объяснить тот факт, что сразу же после происшедшего, французская полиция немедленно отпускает задержанных за нападение на Посольство лиц, лишь потому, что они французские граждане, которые имеют право голоса и оплаченных адвокатов, опасаясь их влиятельных покровителей.Азербайджан всегда был настроен на развитие взаимовыгодных отношений с Францией и не устраивал публичные разбирательства. Но такие циничные выступления французских руководителей вызвало справедливую ответную реакцию главы азербайджанского государства, которому порядком надоели эти неуклюжие выкрутасы, направленные на удовлетворения запросов богатых армянских спонсоров, которым наплевать на национальные интересы Франции. Недаром не осторожно сказанные Президентом Э. Макроном слова уже испортили отношения Франции с традиционными партнёрами в Африке: Алжиром, Буркино Фасо, Мали, Гвиней, ЦАР и другими, которым надоели подобные выступления в духе неоколониализма.Видимо Армения, после разгрома и поражения во Второй Карабахской Войне, решила занять свободное место отдалившихся от Франции бывших французских колоний, которым надоел диктат и указания из Парижа. В своём интервью Президент Франции так расписал свои "достижения" в деле мирного урегулирования на Южном Кавказе, то порой казалось, что подписанные трёхсторонние Заявления были написаны им, а не представителями российского посредника. Не обладая глубокими знаниями в области современной истории, международного права и географии, господин Э. Макрон решился делать выводы о принадлежности некоторых стратегических высот Армении, которые вызвали справедливое возмущение Президента Ильхама Алиева, указавшему на ошибочность подобных рассуждений.Глава азербайджанского государства отметил, что утверждения главы МИД Франции, которая выступая в парламенте этой страны без веских оснований и основываясь лишь на позиции армянской стороны делала выводы о прошедших событиях, не дожидаясь результатов официального расследования, объявленного азербайджанской стороной, недопустимы. Естественно, после подобных предвзятых выступлений официальных лиц Франции, дальнейшее посредничество этой страны потеряла всякий смысл, так как международный посредник не может быть привержен позиции одной из сторон. Соотвественно, Франция, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подобными заявлениями сама похоронила данный формат, вбив последний гвоздь в гроб этого неудавшегося имитационного посредничества, которое сама же пыталась реанимировать.Проанализировав последние действия и заявления руководства Франции можно сделать вывод, что открыто став на сторону Армении, оно пытается догнать ушедший поезд, чтобы восстановить своё влияние и авторитет на международной арене, которое падает с каждым днём из-за непоследовательных и непрофессиональных действий французской дипломатии, которая зачастую в угоду решениям внутриполитических проблем, ставит на кон международное право и объективность.Потеряв квалифицированное большинство на последних парламентских выборах, администрация Президента Франции вынуждена пойти на союз с наиболее радикальными тюркофобскими кругами, чтобы провести ряд непопулярных законопроектов.Поставив на кон дружественные отношения с Азербайджаном, став открыто на сторону Армении, официальный Париж потерял всякое моральное право выступать в качестве посредника мирных переговоров и этим нанёс удар по собственной репутации, пойдя на поводу у богатой армянской диаспоры. Азербайджан ничего не теряет при этом, так как в отличии от Армении, является самодостаточной независимой страной с сильной экономикой. Место французских компаний, которые не получат выгодных контрактов из-за не дружественной политики французских властей, займут компании других стран, а французские деловые круги доходов, которые им не сможет возместить "братская" Армения.Принятие 15 ноября 2022 года очередной антиазербайджанской резолюции во французском парламенте ещё более углубит кризис в двусторонних отношениях и не останется без ответа с азербайджанской стороны. Неуклюжие попытки официальных лиц Франции оторвать Армению от традиционного союзника- России за счёт Азербайджана обречены на провал, ввиду того, что официальный Ереван просто играет на конфликте интересов двух стран и старается продать себя подороже, чтобы добиться поддержки в вопросе замораживания ситуации.Чтобы завоевать симпатии у армянской диаспоры, некоторые французские парламентарии выстраиваются в очередь на радио и телеканалы, чтобы облить грязью Азербайджан и Турцию и засвидетельствовать свою "вечную любовь" к Армении, а мэры ряда французских муниципалитетов и городов вывешивают армянские флаги, в знак благодарности за щедрые пожертвования в их бюджет.В ответ, в Армении бурно расцвёл тренд французского поцелуя и контрафактных товаров, изготовленных в цехах Еревана. Даже сепаратисты на территории, где временно размещены миротворцы, поспешили отметиться в симпатиях ко всему французскому, организовав пророссийский флешмоб под музыку французского шансонье армянского происхождения Ш. Азнавура.Неадекватное поведение французской стороны ещё больше заставляет задуматься ее союзников по ЕС об искренности намерений партнера и способности следовать единой европейской повестке дня, так как эти высказывания торпедируют усилия руководства ЕС в лице Ш. Мишеля и У. фон дер Ляйен по мирному переговорному процессу и альтернативным поставкам энергоресурсов на европейский рынок. Можно спокойно задать французским политикам риторический вопрос о том, что "Париж не стоит мессы", если они сами рубят сук на котором сидят. Президент Ильхам Алиев не раз предлагал французской стороне оставить в сторону предвзятость и тенденциозность и начать строить отношения с чистого листа.Азербайджан всегда дорожил отношениями с Францией как с одной из ведущих стран мира. Но французское руководство не прислушалось к этим призывам и предпочло занять сторону страны- агрессора Армении, посчитав, что голоса и деньги французских армян важнее справедливости и объективности.Пройдёт время, сменится и это руководство французских политиков, дружественные отношения между Азербайджаном и Францией будут восстановлены на принципах взаимного уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Те же кто разжигал конфликт и мешал развитию этих связей, останутся у разбитого корыта с носом.