Встав на сторону Армении, Франция окончательно потеряла возможность стать посредником

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как и ожидалось, Сенат и Палата Депутатов Франции практически единогласно приняли одностороннюю, предвзятую антиазербайджанскую резолюцию, которая окончательно похоронила всякое посредничество Франции по возможному мирному урегулированию.

Французские парламентарии, которые "гордятся" своей объективностью и неподкупностью, практически все (за исключением сенатора Натали Гуле) предпочли армянскую коньячную дипломатию нейтральности и международному праву. Эти, с позволения сказать, "слуги французского народа", вместо того, чтобы заниматься проблемами собственной страны, которая тонет в расизме и ксенофобии, предпочли заниматься проблемами не Франции, а расположенного далекого от них региона Южного Кавказа, в которых абсолютно ничего не смяслят.

Ознакомившись поближе с этим клочком бумаги, которому прямое назначение в известном отхожем месте, можно смело сказать, что французские парламентарии ничего не понимают ни в международных отношениях, ни в международном праве, так как поддавшись коллективному психозу и позарившись на щедрые подношения армянской диаспоры, приняли безграмотный документ, который противоречит Конституции Франции.

В резолюциях написано о том, что обе палаты парламента требуют от Правительства Франции немедленно признать независимость неизвестного географии некоего "арцаха", осуждают азербайджанское "вторжение" в Армению (границы которой точно не установлены), требуют соблюдения режима прекращения огня, согласно трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предлагают ввести санкции против Азербайджана и оказать военную помощь новоявленному союзнику.

Сами резолюции-полное олицетворение фарисейства и двойных стандартов, которыми блещут французские парламентарии, сующие нос в чужие дела и лезущие из кожи вон ради заплаченных им 30 сребреников. Конечно, Азербайджану до лампочки резолюции французских парламентариев, которых хлебом не корми, дай посоревноваться в тюркофобии и исламофобии. Однако, этим французский парламент окончательно поставил крест на всяком возможном посредничестве Франции в мирном урегулировании, так как согласно международному праву, посредник должен быть нейтральным и беспристрастным.

То что Франция всегда была неравнодушна к так называемому "армянскому вопросу", известно давно. Небезинтересно будет остановиться на некоторых исторических фактах, так как история, как правило, циклична. Ещё в середине 19 века Франция и некоторые другие европейские державы, инспирировали проблему защиты прав "восточных христиан" на голом месте, в целях развала Османской империи и увеличения за счёт ее территорий своих колониальных владений, а также для того чтобы противостоять растущим амбициям России на Балканах и в Малой Азии, которая представляла себя, как единственного защитника славян и христиан в этом регионе.

Именно это соперничество и стало причиной нескольких войн между Россией и Османской империей, когда вначале европейские державы науськивали Россию, а затем, после начала боевых действий, начинали вмешиваться, чтобы оторвать себе кусок от территории Османской Империи, под предлогом "защиты восточных христиан", которые по большому счету, особых проблем не имели, а наоборот, жили припеваючи, в отличии от мусульманского населения, которое должно было платить многочисленные налоги и служить в армии.

Для того, чтобы развалить Османскую империю изнутри, крупные европейские государства стали муссировать тему прав и безопасности христианского населения (в основном армян), которым обещали независимость под протекторатом великих держав. Таким образом, в середине 19 века, появился так называемый "армянский вопрос", который продолжают использовать против Турции и Азербайджана до настоящего времени.

Франция традиционно выступала "защитником и покровителем" армянского народа и делала все возможное, чтобы оторвать армянонаселенные провинции от Османской империи.

Так в 1860 году, при негласной поддержке Франции, были организованы восстания армянского населения в провинциях Ван, Муш и Зейтуне, которые были подавлены властями, что сразу вызвало негативную реакцию во Франции. Еще тогда, во времена Второй Империи, император Наполеон III провозгласил себя чуть ли не официальным защитником всех восточных христиан, в том числе и армян. Главной целью этой "миссии" было расширение французской колониальной империи на Ближнем Востоке за счет территории Османской империи.

Следует отметить, что армяне в Османской империи не имели никаких проблем с властями, занимались в основном торговлей и ремесленничеством, приносящим значительные доходы. Принявшие ислам армяне (но не потерявшие своей национальной идентичности) даже были высокопоставленными чиновниками, занимая высокие посты, вплоть до министра. Так называемый "армянский вопрос" вновь возник в ходе Версальской мирной конференции 1918-1919 годов, когда для закрепления итогов Первой Мировой Войны страны- победительницы из блока Антанты делили наследство проигравших и исчезнувших с политической карты мира империй: Германии, Австро- Венгрии, Османской.

Именно тогда Франция предложила создать "независимую Армению", от Средиземного моря до Черного, на территории бывшей Османской Империи, включив туда и значительные территории бывшей Российской империи на Кавказе. Однако ей это не удалось, так как в результате победы национально- освободительной войны турецкого народа, под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, утопические идеи о "Великой Армении" были рассеяны в пух и прах.

Поняв, что армянский проект потерпел полное поражение, тогдашние французские власти быстро перестроились, отказались поддерживать так называемую эфемерную "Киликийскую республику" и бросили "новоявленных" сестёр на произвол судьбы.

Тогда оставшиеся без присмотра армянские "революционеры" нашли приют во французских протекторатах Сирии и Ливана, которые достались Франции в наследство, в результате распада Османской империи, где пользовались покровительством французских колониальных властей и соотвественно, значительным влиянием в политической и экономической жизни этих колоний, являясь привилегированным классом.

Долгое время представители армянских революционных партий, нашедших приют во французских колониях на Ближнем Востоке, пользовались расположением французских спецслужб и занимались подрывной деятельностью против СССР, рассматривая Союз, как "тюрьму народов".

После окончания Второй Мировой Войны, руководство СССР установило тесные связи с армянскими партиями, обещав, что в случае войны с Турцией, часть захваченных турецких территорий будут переданы Армянской ССР и на них вернут армянское население, покинувшее эти территории в результате событий 1915 года. Для этого в 1947-1948 годах тогдашним членом Политбюро А. Микояном, который втайне всегда симпатизировал дашнакам, была организована компания по переселению армян с Ближнего Востока в Армянскую ССР, которые разместились там вместо депортированных в Азербайджанскую ССР азербайджанцев. Увы, этот проект осуществить также не удалось, так как Турция вступила в НАТО и все мечты армянских "революционеров" остались не реализованными.

Разочаровавшись в Советском Союзе, лидеры мирового армянства нашли себе нового покровителя в лице Франции, которая после распада своей колониальной империи, дала приют десяткам тысяч армян- выходцев с Ближнего Востока, которые быстро натурализовались, получили французское гражданство и стали оказывать значительное влияние на внутриполитическую жизнь Франции.

Распад СССР и появление новых независимых государств на его территории в 1991 году создали предпосылки для возвращения Франции в регион Южного Кавказа, где Армении отводилась роль главного друга и союзника. Учитывая тот факт, что во время Первой Карабахской Войны, не смотря на официальный французский нейтралитет в этом конфликте, влиятельная армянская диаспора во Франции оказывала значительную поддержку Армении, вплоть до отправки боевиков и оружия.

Официально Франция не вмешивалась в конфликт и даже роголосовала в 1993 году за 4 резолюции СБ ООН, которые требовали вывода армянских вооруженных формирований с азербайджанской территории и возвращения изгнанных беженцев. На Лиссабонском Саммите ОБСЕ в 1996 году, Франция поддержала Заявление Действующего Председателя ОБСЕ (за которое проголосовали все страны - члены организации кроме Армении), в котором говорилось о поддержке территориальной целостности Азербайджана и Армении, а также о принадлежности Карабахского региона Азербайджану и даже стала третьим сопредседателем ныне почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, которая была тогда основным форматом международного посредничества.

На протяжении почти 24 лет Франция делала вид, что является беспристрастным посредником, хотя в тайне, французские сопредседатели всегда поддерживали Армению и фактически выполняли роль бесплатных адвокатов армянской стороны. Начало Второй Карабахской Войны окончательно сняло маску с Франции, которая перестала создавать видимость нейтральности и открыто встала на сторону Армении.

Несмотря на то, что руководство Азербайджана не стало усложнять взаимоотношение с Францией и старалось дипломатическим путём урегулировать возникшие проблемы, предлагая начать строить отношения с чистого листа, французское руководство не восприняло этот шаг доброй воли с азербайджанской стороны и продолжило нагнетать напряженность в двусторонних отношениях.

Ещё в 2020 году, сразу же после окончания Второй Карабахской Войны и капитуляции Армении, в нарушении всех международных обязательств и международного права, обе палаты французского Парламента приняли резолюцию, в которой требовали признания сепаратистов "арцаха", что является открытым посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Теперь же Парламент Франции, вновь наплевав на международное право и все ранее принятые документы, за которые голосовала Французская Республика (что в принципе не возможно, так как закон обратной силы не имеет), открыто становится на сторону Армении и принимает безграмотный документ, не имеющий никакого юридического права. Не вдаваясь в подробности написанной там галиматьи можно сказать, что французские парламентарии просто не поняли, что выдвигая необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и требуя признания независимости несуществующего "Нагорного Карабаха", они сами вбили последний гвоздь в гроб Минской группы.

После этого решения, любые мирные инициативы Франции для Азербайджана перестали быть актуальными, так как подобные документы не оставляют ни единого шанса на то, что такой ангажированный армянской стороной посредник может быть приемлемым.

То что это решение поддержали практически все французские парламентарии свидетельство того, что они полностью сделались заложниками внутриполитических проблем, которые успешно использовали армянские спонсоры. Ведь не секрет, что партия Президента Э. Макрона, не получив достаточно голосов на выборах для того, чтобы иметь квалифицированное большинство, была вынуждена пойти на коалицию с крайне правыми и левыми партиями, для принятия не популярных экономических и социальных законов, которые негативно отразятся на уровне жизни простых французов.

К сожалению, нынешнее руководство Франции, откровенно перечеркнув традиционные узы дружбы и стратегического сотрудничества, которые были присущи двусторонним отношениям с Азербайджаном на протяжении почти 30 лет, не только открыто поддерживает Армению, но и стало выступать в тандеме с ней на различных международных площадках, как соавтор многочисленных провокационных антиазербайджанских идей и резолюцией.

Примером этому может служить и Саммит Франкофонии в Тунисе, прошедший 18-20 ноября 2022 года, где с подачи Армении, которая председательствовала в организации, Франция пыталась инициировать принятие антиазербайджанских пунктов в заключительной Декларации Саммита, оказывая давление на другие государства.

Лишь упорное сопротивление друзей Азербайджана: Румынии, Молдовы, Албании, Марокко, Джибути и некоторых других стран, которые добились изменения в тексте Декларации, не позволили осуществиться этому акту несправедливости.

Франция всегда рассматривала большинство членов движения Франкофонии, как своих подопечных, так как большинство этих стран ранее были французскими колониями и протекторатами. Неудивительно, что политика скрытого неоколониализма, которая проводится в настоящее время Елисейским Дворцом, вызывает чувство недовольства и разочарования Францией со стороны франкоговорящих стран Африки, которым надоело быть сырьевым придатком, взамен получая лишь крохи гуманитарной помощи с барского стола. Вот почему многие африканские страны (Мали, Гвинея, ЦАР, Буркина Фасо и другие) не только постепенно отходят от Франции, но и полностью сворачивают отношения с бывшей метрополией.

Естественно, такое положение дел не устраивает нынешние французские власти, которым нужны новые объекты влияния, рынки сбыта и сырьевые источники. Вот тут-то Франции и подвернулась Армения, страна без всяческих природных богатств, зато с большими амбициями и влиятельной армянской диаспорой.

Закрыв глаза на то, что Армения является членом ОДКБ, конкурирующего с НАТО, Президент Франции Э. Макрон провозгласил себя защитником и покровителем этого государства, возомнив себя этаким новым Наполеоном Бонапартом, который захватив почти всю Европу в начале 19 века, включил в свою империю ряд так называемых "дочерних" республик. Правда лидер Франции придумал новый термин и провозгласил, что отныне и на все времена, Франция и Армения- "сёстры навек".

Этим изречением Макрон вызвал слёзы умиления ещё у одной сёстры Армении-Канады, Премьер-Министр которой давно заделался армянским бесплатным адвокатом Армении. Побывав в Армении в ноябре 2018 года, Президент Э. Макрон и его супруга настолько прониклись любовью и симпатией ко всему армянскому, что после порции долмы (название которой явно имеет тюркское происхождение), танцевали от души до утра под звуки древних армянских (заимствованных азербайджанских) мелодий. Премьер Канады Д. Трюдо с тех пор вообще не снимает носочки, окрашенные в цвета армянского флага, подаренные коллеге Н. Пашиняну во время Саммита Франкофонии в Ереване в ноябре 2018 года.

Чего только не наобещали лидеры Франции и Канады Армении: и полную поддержку в конфликте с Азербайджаном, и открытие посольства Канады в Ереване, и деньжат подбросить, и резолюции принять, и даже в случае необходимости, Иностранный легион отправить на помощь. Вообщем, чем бы армянское дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

Уже Французское правительство принимает решение выделить Армении 100 миллионов евро помощи на развитие экономики, а некоторые наиболее горячие головы из числа "клиентов" армянской диаспоры, предлагают вооружить армянскую армию современным французским оружием.

Приняв сторону Армении, Франция игнорирует все решения международного сообщества, принятые по уже практически затухшему конфликту и сама себя оставляет в стороне от процесса возможного мирного урегулирования. По большому счёту, все эти действия французских политиканов ещё раз подтверждают правильность позиции Азербайджана в том, что Франция открыто став на сторону Армении, окончательно потеряла возможность участвовать в переговорах как посредник. Так что Франция сама оставила себя за бортом переговоров и никакие истерические требования и слёзы армянских "сестёр" не сумеют заставить азербайджанскую сторону изменить свою позицию.

Таким образом, подобные решения официального Парижа просто не оставляют место для Франции в качестве посредника, так как в этом случае этими посредниками могут быть только США, Россия и ЕС, которые занимают более менее объективную позицию и безосновательно не обвиняют одну из сторон в угоду другой.

Порой в ущерб политическим и экономическим интересам Франции, официальный Париж не просто прикрывает свою "сестру" на международной арене, но и открыто вмешивается в отношения Армении с другими странами, в особенности с традиционными союзниками по ОДКБ, надеясь окончательно оторвать новоявленную "сестру" от России, заменив российское влияние на французское.

При этом, высокопоставленные французские официальные лица призывают к продлению срока нахождения наблюдателей ЕС в Армении, прекрасно осознавая, что это вызовет недовольство Москвы. Новоявленные армянские "сестры" расточают комплименты Франции за поддержку Армении, в надежде переметнуться в ближайшее время на ее сторону и найдя в ней нового покровителя и спонсора.

То что руководство Армении в последний момент обуславливает встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, при посредничестве Председателя ЕС Ш. Мишеля, с участием в ней Президента Франции Э. Макрона, то это нож в спину не только посредничеству ЕС, но и всему мирному процессу. Ведь и армянской стороне, и французским дипломатам, хорошо известна позиция Президента Ильхама Алиева, выраженная им сразу после последнего интервью Президента Э. Макрона французскому телевидению и известных событий на Саммите Франкофонии в Тунисе о том, что при такой односторонней позиции Франции, ее участие в качестве посредника в мирном процессе далее невозможно.

Вот почему французская рулетка сыграла в обратную сторону и раскрутившись ударила по ней самой, положив конец участию в мирном урегулировании и фактически положив конец ещё не начавшемуся вхождению Франции в регион Южного Кавказа.

Не стоит забывать, что любой проводимой политической линии необходимо экономическое обоснование, которое вряд ли Франция найдет в Армении, потеряв при этом Азербайджан и Турцию. Ведь всем давно уже ясно, что французский бизнес стал заложником туркофобской предвзятой политики, ангажированных французских политиканов, которым патологическая историческая ненависть ко всему, что связано вообще с мусульманами, Турцией и тюрками застилает глаза.

Ярким примером может служить факт того, что Франция, наплевав на все нормы международного права, не только выдала визы лидеру сепаратистов А. Арутюняну и сопровождающим его лицам (находящимся в розыске по запросу азербайджанской стороны за терроризм и сепаратизм и пользущиемся для поездок зарубеж паспортами Армении), но и создало для этих военных преступников условия для провокационных действий на французской территории.

Французские парламентарии с распростертыми объятиями приняли делегацию сепаратистов в парламенте, обещав им всестороннюю поддержку и помощь, а принадлежащий государству телевизионный канал "France 24" предоставил этому военному преступнику возможность выступить в эфире, в качестве специально приглашенного гостя. Ведущая программы представляла его как главу "независимого" государства, умолчав, что это так называемое "квазигосударство" никто в мире не признал, включая Францию и Армению.

Не осталась в стороне и старая подружка Араика - неудачливый кандидат на пост президента Франции Валери Пекресс (глава региона Иль де Франс), которая незадолго до президентских выборов "тайно" проникла на территорию, где временно размещены российские миротворцы и распиналась в полной поддержке сепаратистам, своим вызывающим поведением вызвав тогда очередной скандал в азербайджано- французских отношениях.

Не приминула встретиться с любимой "сестрой" Араиком известная тюркофобка и исламофобка мэр Парижа Анн Идальго, которая потерпев сокрушительное поражение на президентских выборах, вновь пытается выцыганить деньжат у армянской диаспоры. Чтобы как-то оправдаться за то, что не рискнула повторить "прыжок Валери", мэр Парижа приняла "важного" гостя у себя в мэрии, где обещала сепаратистам поддержку в достижении "международного признания", на время забыв о проблемах жителей французской столицы, которая утопает в горах мусора и где из-за разгула преступности стало опасно выходить на улицы в результате ее некомпетентного управления.

Наверное ничего не значащая встреча с "сестрой" Араиком ей важнее, чем безопасность и здоровье жителей Парижа.

Вообщем, этот так называемый "рабочий визит" лидера сепаратистов во Францию вызвал полные "штаны радости" в Армении и у всего мирового армянства, а также слёзы умиления у их французских покровителей, которым было необходимо отчитаться перед спонсорами за потраченные на них средства, как шаг к признанию "независимости арцаха".

Интересно, как бы отнеслись французские официальные лица на возможные аналогичные действия со стороны Азербайджана в отношении лидеров корсиканских сепаратистов или сторонников движения канаков за независимость Новой Каледонии? Наверняка подняли бы шум на весь мир и обвиняли бы азербайджанскую сторону в неуважении к основополагающим принципам международного права и устава ООН, требуя наказания виновных и извинений. Но Азербайджан, в отличии от нынешних французских властей, всегда был верен своим международным обязательствам и никогда не ставил под удар двусторонние отношения с Францией.

Французские политики сделали свой выбор, извыбрав ложный путь поддержки сепаратизма и неоколониализма, который рано или поздно так больно ударит по самой Франции, что мало не покажется. Своими решениями и действиями французская сторона нанесла непоправимый урон двусторонним отношениям с Азербайджаном, а также имиджу Франции в глазах азербайджанского народа, восстанавливать которые придётся еще долго будущему поколению французских руководителей.