"Давно испытываю стыд за российские СМИ"

Накануне Минобороны Азербайджана выразило недовольство первому каналу российского ТВ в связи с искажением фактов в репортаже об инциденте 5 марта. Напомним, что азербайджанская сторона предприняла необходимые шаги с целью проверки оперативной информации относительно незаконного использования грунтовой дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу для провозки из Армении в Ханкенди оружия и военных. Законные требования азербайджанских военнослужащих были встречены огнем из автобуса, в котором перевозились члены незаконного армянского вооруженного формирования.

Само собой, армянская сторона попыталась оправдаться, выставив азербайджанских военных "диверсантами", открывшими огонь по якобы безоружным "сотрудникам полиции Нагорного Карабаха". Фальсификации с армянской стороны естественны и объяснимы. Но как объяснить то, что эту ложь слово в слово перекопировали ведущие российские СМИ? Как объяснить содержание бюллетеня Минобороны России при том, что российские миротворцы сами находились на месте событий и в курсе того, как было дело?

Возможно, эти вопросы покажутся риторическими, но мы все же решили их задать кому-нибудь из трезвомыслящих российских экспертов. Собеседница Day.Az -доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

- Татьяна, практически все российские СМИ рассказали об инциденте в зоне РМК одинаковыми армянскими формулировками. С чем это связано и о чем говорит?

- Да, все российские СМИ написали об инциденте, произошедшем 5 марта в зоне временного размещения российского миротворческого контингента словно под копирку, с готового текста, присланного откуда-то, из таких инстанций, которых они не могли ослушаться. Да, формулировки армянские, но указания пришли явно не из армянского МИДа. Это говорит о том, что армянские политические круги и армянское лобби до сих пор имеют возможности влиять на те структуры власти в РФ, которые полномочны давать указания официальным СМИ, в каком контексте подавать то или иное событие. Те люди, которые дают указания из Кремля средствам массовой информации, что писать, эти люди тесно связаны с армянским лобби. Нередко эти указания идут вразрез даже с позицией МИД. Впрочем, терки между Кремлем и МИДом давно известны.

Мне лично показалось смешным и нелепым заявление МИД Армении, которое было широко растиражировано официальными средствами массовой информации Российской Федерации. Очень смешно говорить о том, что провокация была учинена якобы "азербайджанскими террористами", да еще по прямому указанию сверху, о чем у армянской стороны, дескать, имеется информация. Это же надо, какой проницательный у армян МИД, какие у него источники информации, только представьте - прям таки добрались до самых "великих тайн" азербайджанской власти... Разве не смешно? В прежние времена в Армении имелась сильная разведка, построенная советскими властями, но в период независимости все это закончилось. Армяне, готовясь к войне с Азербайджаном, профукали даже то, что ваша страна обладает ресурсом, который позволит разгромить армянскую сторону и не оставит от их армии ничего. Если бы Азербайджан не решил довершить вопрос мирным путем и не впустил российских миротворцев, то Карабах давно был бы полностью очищен от экстремистов, наркоторговцев, незаконных формирований и других мутных элементов.

Честно признаюсь - я давно испытываю за российские СМИ испанский стыд. Испанский стыд это когда стыдишься не за себя, а за другого. Нельзя же так, в конце концов... Азербайджанцы провокаторы и диверсанты? Где подтверждение? К сожалению, наша российская пресса давно завязла в политических клише. Это факт. Я помню, как однажды беседовала с одним известным журналистом, который занимается зарубежными странами. Не буду называть, какими именно, иначе все сразу догадаются, о ком речь. Спрашиваю: что вы так радовались, когда в такой-то стране к власти пришли левые? Что это дает? А он говорит: у нас так исторически сложилось, что левые бывают пророссийскими, а правые - проамериканскими. Ну разве не бред? В любой стране к власти должны приходить не пророссийские, проамериканские, прокитайские и так далее власти, а власти, которые выражают интересы собственного народа!

Одним словом, Армения показала, что она все еще имеет возможности влиять на российское информационное поле. Но это не изменит ситуацию. Вы даже не представляете, насколько в России после 44-дневной войны изменилось отношение к армянам. Не случайно они покидают РФ. Многие уехали, когда началась мобилизация - а как же, станут они подставлять себя на убой, не для того бежали из Армении, чтобы за российские дела погибать. Армяне побросали бизнес, те города областные, которые считались средоточием армянской диаспоры, сегодня спокойно живут без нее. На этом фоне поднимает голову и начинает развиваться азербайджанская диаспора. С ней, кстати, очень приятно работать.

- Недавно состоялась первая встреча азербайджанской стороны с представителями армянской общины, и через несколько дней после этого - кровавый инцидент. Не напрашиваются выводы?

- Конечно, выводы напрашиваются. На Южном Кавказе существует большая группа разноуровневых и разновекторных кругов, которые долгие годы кормились и политически, и экономически от армяно-азербайджанских проблем. Они и сейчас пытаются этим кормиться. Возьмем, например, призывы Еревана к Евросоюзу провести мониторинг в зоне временного размещения РМК. Тут у кругов, о которых я говорю, есть свой интерес. Миссия будет заниматься разведкой, и через нее будут идти не только политические посылы, но и экономические, деловые контакты, далеко не всегда законные.

Я еще три года назад говорила, что руководство Армении не хочет подписывать мирный договор. Если бы Пашинян хотел его подписать, сделал бы это. Времени на это было предостаточно. Они ведут себя, как говорят на востоке, как армянин. Я никого не хочу обижать и, тем более, разжигать национальную рознь, но такая поговорка действительно существует. То есть это не я придумала. Вот, например, в Афганистане говорят, что никто как русские не может так вовремя подставить вам лестницу, а потом так не вовремя выбить ее у вас из-под ног. И я с этим соглашаюсь, потому что знаю все "прелести" моего народа. Так же поговорка "ведет себя как армянин" тоже, видимо, имеет под собой основания.

Целая группа борется за то, чтобы сохранить свои преференции, которые дает им конфликт. С другой стороны, в России реально имеется прослойка в армянской диаспоре - и это не маленькие люди, люди влиятельные, которые конкретно говорят о том, что надо содействовать развитию мирного процесса, иначе Армения просто перестанет существовать.

Меня недавно спросили, почему я, будучи на стороне Азербайджана, не хочу поддержать диалог. Я ответила, что если диалог возможен и если Россия действительно в состоянии повлиять на обезумевшее руководство Армении, копающее могилу собственному народу, то я первая диалог поддержу. Я когда-то считалась неплохим переговорщиком. Был период, когда власть доверяла сложные процессы экспертам, и мы содействовали, и достаточно успешно, переговорам.

- Многие связывают повышение наглости армянской стороны с прибытием европейской миссией. Кого, по-вашему, мы должны больше "благодарить" за нынешнюю дестабилизацию армянами ситуации - миссию ЕС или российских миротворцев?

- Пока трудно сказать. Что касается миссии ЕС, то не думаю, что из-за плача армян Евросоюз будет ссориться с Азербайджаном. Баку пользуется авторитетом в мире, и это стоит принять во внимание. Пока непонятно, во что выльется миссия Евросоюза. Хотя я согласна с Лавровым, что пользы от этой миссии не будет - там другие задачи. В то же время, мы видим, что и от российских миротворцев толку никакого. Часто они занимаются не своим функционалом, а сепаратисты их в упор не видят. Наркотрафик, контрабанда оружия продолжаются, положения Трехстороннего заявления как не выполнялись армянской стороной, так и не выполняются.

Недавний приезд Лаврова в Азербайджан меня порадовал, прежде всего, как факт официального визита главы МИД РФ в Баку, а также порадовали сделанные им знаковые заявления. Не знаю, как они будут реализовываться, но то, что он эти слова произнес, уже хорошо. Кроме того, повеселила реакция из Пекина людей, с которыми я общаюсь. Они были недовольны словами Лаврова об усилении Турана. Чему удивляться? Туран был, есть и будет, и никому, в том числе Китаю не стоит нацеливаться на ресурсы тюркских государств.

Ситуация на Южном Кавказе сейчас турбулентная, но в ней можно очень тонко и филигранно действовать. Я думаю, что лучше это будет делать сообща.

- Реакция российских СМИ и Минобороны России вызывает ощущение, что Москва все еще пытается удержать Армению на своей орбите, причем за счет интересов Азербайджана. Почему ей не стоит этого делать?

- Я бы не сказала, что Россия сегодня пытается удержать на своей орбите Армению или кого бы то ни было еще. Ей бы сейчас саму себя удержать. Я думаю, что тут ситуация следующая: идет отработка задания, которое давным-давно получили некоторые представители политических кругов России, в том числе через армянские лоббисткие коридоры, и продолжают его выполнять. Задание, как известно, надо отрабатывать. И вообще, армян невозможно удержать на чьей-либо орбите, вся их история это показывает. Они сами перескакивают с орбиты на орбиту в зависимости от обстоятельств.

Я бы много чего могла сказать по поводу того, чего России не нужно делать, в том числе на Южном Кавказе. Я говорю об этом уже давно, но таких, как я, никто не слушал, более того, нам палки в колеса вставляли. Как сказал мне недавно в частной беседе высокопоставленный сотрудник одной из российских спецслужб (у нас их много), самое главное, что они не дали мне создать свою школу, подготовить людей. Так и есть. К сожалению.

Так что никаких советов давать не буду. Подождем еще полгода. Армяне уже и в публичных заявлениях, и в общественном пространстве костерят нас, что называется, и в хвост и в гриву. Посмотрим, что будет дальше.

Лейла Таривердиева