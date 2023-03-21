Франция скупает Армению за бесценок

Авьлр: Мехти Ахмедзаде

В марте в Ереване началась распродажа. Продается Армения. В руки Франции, которая всячески пытается вытеснить Россию из страны-банкрота, которая готова отдаться любому, кто выделит любую сумму.

Как пишут армянские СМИ, Париж дарит Еревану 10 млн евро "на модернизацию системы орошения". Правительство Армении нераздумывая одобрило предложение о внесении поправок в соглашение с Французским агентством развития.

Проект будет реализован в Араратской и Армавирской областях (с населением 500 тысяч человек), которые "будут иметь возможность значительным образом стимулировать модернизацию сельскохозяйственного производства". Но это лишь на первый взгляд. Франция специально таргетирует густо заселенные пункты, чтобы развить там свое влияние на местное население. План, по видимому, - показать насколько страна багетов лучше, чем та, Россия. Учитывая широко развитые антироссийские настроения, рано или поздно, люди придут к нужному выводу, ведь все, как говорится, познается в сравнении.

Бездарное руководство страной привело Армению к тому, что под удар приходится ставить не только свое настоящее и будущее, ведь ныне Еревану приходится лишь пресмыкаться перед теми, кто готов оказать хоть мизирную помощь его тупиковым амбициям или мертвой экономике. Так, в принципе, и появилась в Армении наблюдательная миссия ЕС. Сперва первая "краткосрочная", теперь вторая, именуемая "временной", которая еще и вооружена. Дальше будет постоянная, с выселением российской военной базы с Гюмри и выходом Армении из ОДКБ.

Кстати, на фоне появления этой новости о 10 млн евро пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил, что Армения отказалась от своей квоты на должность заместителя генсека ОДКБ.

Совпадение? Неа. Купля-продажа в чистом виде.

"Россия пришла в Армению как поработитель и никогда, ни при каких условиях и ни за что не стоит доверять Москве", - так ныне думают наши "многострадальные" соседи.

Причем все это происходит на фоне постоянных антироссийских протестов и выходок армян перед командованием РМК в Ходжалы. Напомним, что миротворцам заблокировали дорогу и выкрикивали лозунги против их пребывания в Карабахе. Кроме того предлагается заменить их на западных. Конечно, на территорию Азербайджана без разрешения Баку ни одна собака не зайдет, как бы этого ни хотели армяне, но тем не менее в Москве, думаем, обратят внимание и на этот заказной демарш.

Армения намерена оборвать все приковавшие к России цепи, думая, что сможет под патронажем неоколониалистской Франции выйти из бедственного положения, в которое она сама себя загнала ввиду 30-летней агрессии против Азербайджана.

Москва мягко намекала на положение Еревана, на недопустимость лая на хозяина, на то, что негоже кусать руку кормильца, ан нет, армянские власти не успокоились - почуяв гнев масс в связи с "откровенным бездействием" России, они решили впустить к себе Запад, который пытается вовсю противостоять Москве в любых направлениях. Конечно, никто не думал о том, что это поставит под удар хрупкий мир в регионе. Точнее здраво мыслили все, кроме самой Армении.

Всему виной премьер-министр. Никол Пашинян - человек западный и нужные шаги, не подумав, он уже предпринял.

Он - не политик, а политикан и несмотря на отсутствие способностей к логическому мышлению и анализу, он, как и шедшие до него маленькие тираны, владеет навыками мастерской лжи и подлости. Последние же события в Ереване показали сущность армянской власти, которая, подобно дешевой куртизанке, обнажая тело своей политики, получает прибыль Армении в руки Франции.

А что касается России, то Москве пора бы и понять, что в многоточии в отношениях с Арменией чаще всего необходимо ставить жирную точку, чтобы напомнить, благодаря кому сегодня существует третья по счету республика. Остается только наблюдать, чем закончатся торги.