Кому в Армении выгодно обострение в Карабахе

Главным бенефициаром недавней эскалации в Карабахе являются политические оппоненты премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые несмотря на проигрыш Армении во Второй карабахской войне, выступали против любого вида прекращения огня или соглашения с Азербайджаном и призывали продолжать боевые действия. Конфликт в интересах этих сил, потому что они верят, что когда-нибудь Армения сможет опять захватить территории Азербайджана и даже Турции и построить так называемую "великую Армению", которая была выдуманным мифом.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По его словам, хотя некоторые противники Пашиняна настроены пророссийски, вряд ли Россия поддерживает дестабилизацию в регионе.

"Президент России Владимир Путин чувствует потребность в Пашиняне, несмотря на отсутствие доверия к премьер-министру Армении из-за его прозападной направленности. Поскольку именно Пашинян наряду с Путиным и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал трехстороннее заявление от 9-10 ноября, которое привело к прекращению огня в Карабахе. Играть на стороне противников Пашиняна, которым выгодна эскалация в регионе, не устраивает Путина в этой ситуации", - считает наш собеседник.

Как подчеркнул бывший посол США в Азербайджане, обострение в Карабахе буквально сразу после конструктивной встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на полях Мюнхенской конференции по безопасности не является случайным.

"В Мюнхене Президент Ильхам Алиев заявил о готовности к переговорам с представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе, когда Рубен Варданян покинет Карабах. Спустя несколько дней появились заявлениям МИД и Минобороны Азербайджана о незаконной перевозке оружия и других военных снаряжений из Армении в Карабах. На мой взгляд, имела место провокация для разрушения начатого улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявил он.

Американский эксперт напомнил, что в прошлом были случаи, когда начинались подвижки в урегулировании карабахского конфликта, применялось насилие и позитивный процесс останавливался.

"Мы помним теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года. В результате нападения группы вооруженных лиц были убиты премьер-министр Армении Вазген Саркисян, председатель Национального собрания Карен Демирчян и еще шесть человек - члены правительства и депутаты Национального собрания. Бывший посол США в Армении Мари Йованович написала в своей недавней книге, что целью террора было нарушение позитивной динамики карабахского мирного процесса. Также 17 июля 2016 года вооружённая группа, назвавшая себя "Сасна Црер", ворвалась на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Еревана. В результате атаки погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Это также подорвало положительную динамику карабахского мирного процесса и стало успехом противников мира", - отметил Брайза.

По мнению нашего собеседника, российские миротворцы не столько закрывают глаза на незаконную перевозку грузов военного назначения из Армении в Карабах, а просто не в состоянии пресекать передвижение военных транспортных средств.

"Наиболее боеспособные российские миротворцы были отправлены на войну в Украину, что подорвало возможности РМК. Есть вероятность, что армяне перевозят военные грузы не по Лачинскому коридору, а по другой дороге, которая не разрешена в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня от 9-10 ноября. Поэтому КПП в Лачинском коридоре может не оказать никакого влияния в этом вопросе. Однако установление КПП важно для предотвращения столкновений, подобных 5 марта, и налаживания контактов между армянами Карабаха с азербайджанскими властями", - подчеркнул член правления Джеймстаунского фонда.

Бывший посол США в Азербайджане выразил надежду, что обострение в Карабахе не окажет негативного влияния на мирный процесс между Баку и Ереваном.

"Не исключено, что мирный процесс может даже укрепиться. Но для этого Пашиняну необходимо предпринять шаги для предотвращения повторения подобных действий. Премьер-министру Армении важно показать, что он способен выполнить взятые на себя обязательства. При этом не стоит забывать об остающихся вопросах, которые необходимо решить. В частности, предоставление возможности азербайджанским экоактивистам провести мониторинг на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам. Что, конечно же, является их правом", - заключил Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов