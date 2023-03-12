В Баку проходит мероприятие на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие"

В Центре Гейдара Алиева в Баку проходит мероприятие на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".

Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие участники Х Глобального Бакинского форума, депутаты Милли Меджлиса, государственные деятели и представители СМИ.

В рамках мероприятия состоятся панельные сессии "Дань уважения мировых лидеров наследию Гейдара Алиева" и "Формирование национальной идентичности".

На мероприятии выступит Президент Албании Байрам Бегай.