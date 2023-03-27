Казахстан делает ставку на Азербайджан в поставках энергоресурсов в Европу

Автор: Лейла Таривердиева

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) объявила о начале транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Первая партия казахстанской нефти с месторождения Тенгиз поставлена на Сангачальский терминал из порта Актау на танкере "Президент Гейдар Алиев" 23 марта. Вторая отгрузка казахстанской нефти из порта Актау будет осуществлена на танкере "Шуша" 27 марта. Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между SOCARA и КазМунайГаз, предусматривающего транзит 1,5 млн. тонн нефти в год. Планируется осуществление 12-14 танкерных рейсов в месяц до конца текущего года. В этих целях в 2022 году SOCAR модернизировала сеть трубопроводов на Сангачальском терминале.

Несколько дней назад Казахстан уже осуществил первую тестовую отправку 6900 тонн сырой нефти с месторождения Кашатаг танкером "Академик Хошбахт Юсифзаде" в Баку.

Напомним, что Основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан сдан в эксплуатацию в 2005 году. С начала коммерческих поставок в 2006 году до конца 2022 года было транспортировано более 4 миллиардов баррелей нефти. В 2021 году по БТД поставлено на мировые рынки свыше 200 миллионов баррелей, в 2022 году - более 224,4 миллиона.

Необходимость в поиске путей диверсификации возникла у казахстанской стороны в связи с санкциями в отношении России и проблемами, участившимися на трубопроводе Каспийского трубопроводного консорциума. В августе прошлого года прокачка нефти по КТК была приостановлена на тридцать дней решением городского суда Новороссийска в связи с "нанесением ущерба окружающей среде". По данному трубопроводу Казахстан экспортировал почти 80 процентов своей нефти, и будет излишне пояснять, почему руководство страны немедленно заговорило о диверсификации маршрутов. Кроме того, предложенное ЕС ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу 5 декабря, уже вызвало много неопределенностей на мировом энергетическом рынке. И Центральная Азия, которая в значительной степени зависит от трубопроводной инфраструктуры России, также столкнулась с серьезными последствиями.

Как отметил в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, Азербайджан имеет все возможности для транзита казахстанской нефти. "Я думаю, никаких препятствий для этого не осталось, стороны фактически решили все вопросы, связанные с доставкой казахстанской нефти до азербайджанских берегов Каспия. В 2022 году Казахстан добыл примерно 85-86 миллионов тонн нефти, к 2025 году он хочет увеличить этот объем еще на 10 миллионов тонн, а в дальнейшем, к 2028 году выйти на 103-105 миллионов тонн. Нужно к этому готовиться. При таких темпах наращивания добычи экспорт 10 миллионов тонн через Азербайджан не может расцениваться как вызов кому-то из находящихся по соседству экспортеров и транзитеров углеводородов. Нет никакой необходимости сразу идти на радикальные решения вроде строительства Транскаспийского нефтепровода. До 10 миллионов тонн казахстанской нефти можно перевозить танкерами. А параллельно в течение нескольких лет создавать логистику - построить нефтепровод до казахстанского порта Курык", - сказал Ильхам Шабан.

Западные партнеры Казахстана проявляют большую заинтересованность в развитии срединного пути транспортировки казахстанских энергоресурсов. Как заявил на днях глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, его страна продолжит работать с Астаной для изучения способов защиты и диверсификации казахстанской экономической базы и создания новых возможностей для работы с международными партнерами. Великобритания будет играть активную роль в развитии возможностей по диверсификации, подчеркнул он.

Мало кто знает, что разговоры о транспортировке казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан начались не сегодня, а еще в 2005 году, и вокруг этого процесса вертелись... армянские интересы. В тот период армянские СМИ пестрели заголовками "Армяне заполняют БТД". Дело в том, что большую заинтересованность в транзите проявляла "казахстано-армянская" компания Мобилекс Энержи Лтд. Ее директор Давид Варагян в 2005 году делился планами с журналистами в Ереване. Согласно этим планам, в течение 2005 года компания собиралась заполнить казахстанской нефтью нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан в объеме 15 миллионов тонн, а в 2006 году довести этот объем аж до 25 миллионов тонн. Если учесть, что проектная мощность БТД около 60 миллионов тонн нефти в год, то армянский директор казахской компании собирался захватить почти половину трубопровода. Почему в армянских СМИ компанию представляли "казахстано-армянской", не очень понятно. Видимо, только из-за окончания фамилии ее директора, потому что к Армении она никакого отношения не имела. В тот период шли переговоры между правительствами Азербайджана и Казахстана, и господин Варагян надеялся на этом поживиться. Компания уже имела два нефтеналивных танкера и заказала в Выборге третий. Эти суда Варагян рассчитывал гонять из порта Актау в Баку с казахстанской нефтью. А армянские аналитики тем временем рассуждали о том, как запуск БТД предотвратит войну и помешает Азербайджану освободить свои земли, так как западные инвесторы не позволят Баку рисковать своими вложениями.

Как показали дальнейшие события, энергетические проекты, наоборот, помогли Азербайджану решить проблему с армянской оккупацией. Иностранные акционеры при этом не понесли никаких потерь, а поставки азербайджанских углеводородов продолжались в период войны без задержек.

В последние годы Казахстан ежегодно транспортировал через Азербайджан порядка 500 тысяч тонн нефти. Помимо Баку-Тбилиси-Джейхан, Азербайджан располагает трубопроводом Баку-Супса пропускной способностью 7 миллионов тонн. В настоящее время этот нефтепровод остановлен, однако в связи с ростом объемов казахстанской нефти он может быть разморожен и пропускать 3-3,5 миллионов тонн в год.

Таким образом, сегодня можно говорить о том, что не только Южный газовый коридор, но и БТД становится частью энергетического Шелкового пути, незаменимым маршрутом, созданным Азербайджаном с прицелом на перспективу. А заинтересованность, с которой в разрешении проблем добывающих стран Центральной Азии участвуют США и Европа, ясно демонстрирует: эпохе нефти еще очень далеко до своего конца.