Своими заявлениями в Армении Расмуссен запятнал имидж НАТО

Андерс Фог Расмуссен, который был 24-м премьер-министром Дании (с ноября 2001 г. по апрель 2009 г.) и 12-м генеральным секретарем НАТО (с августа 2009 г. по октябрь 2014 г.) запятнал геополитический имидж крупнейшего в мире военно-политического альянса, получив деньги от армянских олигархов за визит в Армению.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Как подчеркнул наш собеседник, Расмуссен как бывший генсек НАТО, имел доступ к секретной и военной технической информации, поэтому его международные встречи требуют повышенного внимания со стороны трансатлантических печатных СМИ.

"Расмуссен во время своего недавнего визита в Ереван проявил себя лоббистом, жаждущим денег, независимо от их происхождения и репутации принимающей страны, совершающей экологические преступления и геноцид против граждан Азербайджана. Визит Расмуссена в Армению, где правит автократический, воинствующий режим, еще раз показывает, как бывшие западноевропейские правительственные чиновники действуют без какого-либо уровня профессиональной этики, продолжают отказываться от укрепления демократических ценностей по всей Европе и не поощряют сильные и прозрачные институты. Расмуссен нанес непоправимый ущерб и личному имиджу, и всей структуре НАТО. Он должен был учитывать тот факт, что у правительства Армении есть стратегический союзник и политический покровитель в лице России, которая не поддерживает принципы Евросоюза и ведет широкомасштабную войну, нанося ущерб геополитическим интересам Брюсселя в Европе", - заявил Тейс.

Американский политолог считает, что в отношении Расмуссена должно быть начато расследование за ведение грязного бизнеса и торговли своего влияния.

"Профессиональный имидж Расмуссена значительно коррумпирован и, следовательно, может делегитимизировать принципы демократии в его собственной стране и за рубежом. В то время, когда Европа столкнулась с крупномасштабным военным противостоянием на своих восточных границах, Расмуссен налаживает профессиональные контакты с теми самыми автократами, которые раздули пламя войны и превратили во второй Нагасаки территорию Европы, в четыре раза превышающую Люксембург", - заключил Питер Тейс.

Напомним, 13 марта бывший генсек НАТО, учредитель консалтинговой организации "Расмуссен Глобал" Андерс Фог Расмуссен прибыл в Ереван, где встречался с официальными лицами, включая премьер-министра и министра обороны Армении и делал весьма неоднозначные заявления.

Как написала в своем Twitter журналистка издания The Armenian Weekly Элисон Тахмизян Мезе, правительство Армении заплатило Расмуссену за недавний визит в эту страну. Согласно его декларации о доходах, Армения находится в числе клиентуры экс-генсека, наравне с миссиями ЕС в Японии и на Тайване, компаниями Equinor, Viasat и пр.

Абдул Керимханов