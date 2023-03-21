https://news.day.az/politics/1548509.html Госсекретарь США поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Госсекретарь США поделился публикацией по случаю праздника Новруз
Поздравляю с Новрузом всех, кто празднует во всем мире.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Передаю свои наилучшие пожелания по случаю праздника Новруз, знаменующего приход нового года", - отметил Блинкен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре