Госсекретарь США поделился публикацией по случаю праздника Новруз

Поздравляю с Новрузом всех, кто празднует во всем мире.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Передаю свои наилучшие пожелания по случаю праздника Новруз, знаменующего приход нового года", - отметил Блинкен.