Уникальная модель восстановления Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

На протяжении почти 30 лет азербайджанский народ ежегодно встречал праздник Новруз с тоской о Карабахе. Но в результате 44-дневной Отечественной войны этой тоске был положен конец.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уже третий год зажигают новрузовский костер на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В своих праздничных поздравлениях, адресованных азербайджанскому народу за эти годы, глава государства сделал важные заявления о строительстве Карабаха и Восточного Зангезура, обозначил цели.

Строительство региона осуществляется в соответствии с целями, поставленными главой государства. 20 марта 2021 года во время выступления на Джыдыр дюзю в Шуше Президент Ильхам Алиев рассказал о программе по восстановлению города и других освобожденных территорий.

"Мы восстановим Шушу, обязательно восстановим. Уже дан старт восстановительным работам. Сегодня, находясь в Шуше, я уже знакомлюсь с выполнением данных мною поручений. Мы восстановим не только Шушу, но и все освобожденные земли. Созидательная работа началась, дан старт инфраструктурным проектам. Ведется подсчет ущерба, готовятся генеральные планы городов. В первую очередь, готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден. После этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях", - сказал глава государства.

За последние два с половиной года мы стали свидетелями масштабных работ по благоустройству и строительству, особенно в городе Шуша. Туда уже возвращены бюсты Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля. Восстановлен мавзолей великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа. В Шуше сдан в эксплуатацию отель "Карабах", заложен фундамент Шушинской центральной районной больницы, а также начаты восстановительные и строительные работы в усадебном комплексе Мехмандаровых, построена дорога Победы из Физули в Шушу. Мы уже можем добраться из Физули в Шушу примерно за два с половиной - три часа. За прошедший период восстановлено электроснабжение и водопровод в Шуше. Проложены высоковольтные линии от Физули до города Шуша, построена подстанция. В мечетях Ашагы Говхар Ага, Юхары Говхар Ага, и Саатлы проводятся ремонтно-восстановительные работы в соответствии с первоначальным проектом. Помимо существующих дорог протяженностью 36,2 километра, в городе также планируется строительство 17,6 километра новых дорог. В Шуше началось строительство жилого массива. Новый жилой массив общей площадью 46 765 квадратных метров будет состоять из шести кварталов, ожидаемая численность населения по кварталам составит 2 020 человек. Планируется, что в жилом массиве будет 25 зданий.

29 августа 2021 года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого квартала. Строительные работы ведутся в ускоренном темпе и на других освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

20 марта 2022 года глава государства во время своего визита в освобожденный от оккупации поселок Суговушан Тертерского района принял участие в ряде церемоний открытия и заложил основу новых инфраструктурных проектов.

В рамках визита Президент принял участие в презентации современной изолированной и кабельной линии, проложенной в Суговушане, в церемонии закладки фундамента новой мечети и туристического комплекса, в открытии "N"- ской воинской части Министерства обороны Азербайджана в Суговушане, ознакомился с проведенными в поселке ремонтно-восстановительными работами в частном доме, посетил здание полной средней школы на 144 ученических места.

И в 2023 году, глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз из освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. 18 марта Президент в рамках визита в село Талыш и поселок Суговушан Тертерского района рассказал о строительстве Карабаха и Восточного Зангезура.

"Сегодня мы строим и творим. Строим и творим, в том числе здесь, в селе Талыш, в поселке Суговушан, в Гадруте, Шуше, на всех других освобожденных землях. Армения разорила эти земли, разграбила их. На протяжении 30 лет она по камню все разрушала, продавала на рынках как в Армении, так и в соседней с ней стране. А мы строим и творим. Посмотрите, не прошло и года, как началось восстановление села Талыш. В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180 семей. Не пройдет и года, как в селе Талыш будут жить около 180 семей. Для этих семей созданы все возможности. Сейчас все могут увидеть, какие красивые дома, школы, детский сад, общественные здания построены. Созданы условия для занятости. Мы - народ, который творит и созидает. В отличие от Армении, мы творим и созидаем на своей территории", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В рамках визита Президент также ознакомился с условиями, созданными в здании полной средней школы поселка Суговушан на 144 ученических места.

Как видно, за два с половиной года, прошедших с исторической Победы, в Карабахе и Восточном Зангезуре в ускоренном темпе ведутся масштабные строительные работы.

Наряду с городом Шуша, поселком Суговушан и селом Талыш, работы по благоустройству в ускоренном темпе проводятся в Лачинском, Зангиланском, Джебраильском, Агдамском, Кяльбаджарском, Ходжавендском, Физулинском районах. За прошедший период в селе Агалы Зангиланского района было построено "умное село". На первом этапе было обеспечено переселение 66 семей (326 человек), а на данный момент там уже проживают 86 семей (420 человек). Также состоялось открытие международных аэропортов в Зангилане и Физули. На территории районов начато строительство многих хозяйственных объектов и бизнес-структур. В Агдаме начато строительство подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2", в том числе Центра цифрового управления региональной электросети "Карабах", промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины", Агдамского промышленного парка. Кроме того, быстрыми темпами ведется работа по переселению населения в Агдам. Заложены фундаменты Агдамской центральной районной больницы и нового жилого комплекса на 209 квартир.

В Лачине строительные работы также проводятся с опережающими темпами. В соответствии с планом продолжается строительство международного аэропорта в Лачине. Также в этом году состоится первый этап переселения в села Забух и Сус, в которых предполагается расселение 296 семей.

Интенсивность проводимых работ показывает, что успешно выполняется программа по строительству Карабаха и Восточного Зангезура, поставленные цели достигаются в установленные сроки.

Азербайджанский народ также поддерживает инициативы Президента Ильхама Алиева по восстановлению региона, высоко оценивает проделанную работу.