Продолжается перевозка незаконных военных грузов из Армении на территорию Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, продолжают перевозку военных грузов из Армении по альтернативным дороге Шуша-Лачин грунтовым дорогам.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования в ночное время и в условиях тумана по сухопутной дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу возят на боевые позиции живую силу, боеприпасы, мины, а также топливо, воду, продовольствие и другое материально-техническое обеспечение.

Отмечается, что азербайджанская сторона неоднократно информировала международное сообщество о перевозке военных грузов по указанному маршруту.

"Кроме того, установлено, что армянская сторона также использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов. Так, гражданские автомобили, следующие из Армении, доставляют контрактников и военные грузы до установленного пункта вблизи села Туршсу района Шуша. Позже мы наблюдали как личный состав и военную технику возят в Ханкенди на высокопроходимых военных машинах.

Сообщаем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - сообщили в минобороны.