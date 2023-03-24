Решительно осуждаем нарастающую агрессивную риторику руководства Армении

Мы решительно осуждаем нарастающую в последние дни агрессивную риторику руководства Армении в отношении Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о необоснованных претензиях, выдвинутых против Азербайджана президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

"Подобные заявления, игнорирующие растущие международные усилия по продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, служат преднамеренному обострению ситуации в регионе.

Как в период оккупации, так и в послевоенный период, практика показала, что армянская сторона обычно, прежде чем совершать военные провокации, проводит подобную массовую дезинформационную кампанию с целью перекладывания ответственности на азербайджанскую сторону.

Обвинение Азербайджана в этнической чистке и военной риторике со стороны руководства Армении, которая осуществляла этнические чистки и массовые убийства азербайджанцев, в течение 30 лет удерживала наши территории под оккупацией, разрушала города и села, является примером фальсификации.

Для установления мира в регионе руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики, прекратить агрессивную деятельность, посягательство на территориальную целостность Азербайджана и вмешательство во внутренние дела", - добавил он.