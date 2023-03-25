Кремль может объявить Армению недружественным государством

В конце концов, оскорбленный решением Еревана Кремль возьмёт и объявит союзную Армению недружественным государством.

Как передает Day.Az, об этом в своем профиле в Facebook написал российский политолог Аркадий Дубнов, анализируя последние враждебные действия РА по отношению к РФ, в частности, решение ускоренно ратифицировать договор о Международном уголовном суде, который выдал ордер на арест Путина.

Напомним, что Конституционный суд Армении 24 марта 2023 года признал обязательства по Римскому статуту (МУС) соответствующими Основному закону страны.

"Даже в высшей степени теоретическая возможность ареста Путина в Армении после признания Ереваном, пусть и задним числом, статута МУС, до крайности может обострить российско-армянские отношения. В любом случае, сенсационное решение Армении ещё больше скандализирует дискурс мировой повестки дня. Южная Африка, Германия, США всерьёз обсуждают, будет ли Путин арестован, если там появится. Теперь к ним добавилась Армения.

По словам Дубнова, Ереван уже давно готовился принять статут МУС, но если бы КС рассмотрел этот вопрос до 17 марта, когда МУС выдал ордер, никто бы и внимания на это не обратил.

"Другое дело сейчас, когда вторым пунктом мировой повестки дня после Украины стал вопрос, куда может, а куда не может поехать российский президент... И вот, нужно же было Еревану так забавно обратить на себя мировое внимание столь изощренно случайным попаданием в эту самую повестку", - констатировал Дубнов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, разъяснила ли Армения свою позицию по вопросу возможного ареста Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда, в случае его визита в республику.

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами", - сказал Песков.