Армянские экстремисты под защитой РМК перебираются в Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

Администрация Президента Азербайджана в очередной раз обратилась к гражданам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, и пригласила их представителей на встречу в Баку. Представители армянской общественности приглашаются для обсуждения вопросов реинтеграции и инфраструктурных проектов.

Это уже второе такое приглашение. На первое последовал отказ, обставленный истерикой, претензиями и многочисленными условиями. В Баку немного переждали и повторили свое предложение. Вероятнее всего, голос простых армян, проживающих в зоне РМК, опять не будет услышан за шумом и визгом, поднятым националистами и сепаратистами. Как раз накануне в соцсетях написали о задержании в Карабахе "шпионов", которыми оказались простые жители региона, написавшие письма азербайджанской стороне о своем желании реинтегрироваться. Такие обращения бывали и раньше, но в последнее время сепаратисты и Ереван, по-видимому, получив какие-то одобряющие сигналы извне, встали в позу радикального протеста. Параллельно на территориях временного размещения российских миротворцев началась активная возня.

Армянские террористы начинают активизироваться в зоне временного размещения российского миротворческого контингента. Об этом пишут в последние дни в соцсетях. Сообщается, что экстремистская организация VOMA, два года назад приговоренная к роспуску Международным судом, возвращается в Ханкенди. Так называемая "школа выживания", созданная небезызвестным военным преступником Вовой Вартановым, собирается расширить свою деятельность, перебираясь в зону РМК, где армянские вооруженные группировки и прочие банды чувствуют себя хорошо и спокойно. Теперь Вова будет учить выживанию (а точнее - методам террористической войны) местное армянское население, как он это делал до войны.

Как и все прочие решения международных организаций, решение Гаагского суда было Арменией проигнорировано, о чем недавно напомнил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в письме к генсеку ООН в связи с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В послании отмечено, что вразрез с решением суда Армения не пресекла на своей территории пропаганду ненависти на этнической почве и дискриминации против Азербайджана, не ликвидировала такие военизированные группировки, как VOMA и POGA.

Армения даже и не думала выполнять вердикт суда ООН. Как заявлял позднее Вова Вартанов, власти не разговаривали с ним об этом вообще. Будто никакого решения и не было. Вместо принятия мер, официальный Ереван заявил, что VOMA - это независимая организация и к государству никакого отношения не имеет. Однако это ерунда, потому что Вартанов всегда работал на министерство обороны Армении, и во время первой карабахской войны, и в последующие годы. Во время 44-дневной войны он возглавлял военную часть. Поэтому говорить о том, что Вова Вартанов не имеет никакого отношение к официальным структурам, несерьезно. Назначая его на должности, власти Армении одновременно взяли под свою опеку и его "школу выживания".

На сегодня у VOMA множество филиалов в Армении. Не так давно организация заявила о намерениях возобновить деятельность "филиала" в Ханкенди. Судя по всему, это уже происходит. Расквартированные в армянонаселенной части Карабахского региона российские миротворцы создали благоприятные условия для перемещения на территории Азербайджана вооруженных лиц, в том числе, по всей видимости, и боевиков вартановского детища. Есть множества свидетельств таких перемещений, и каждый раз незаконные военные караваны, движущиеся по проселочным тропам из Армении в Ханкенди, сопровождала бронетехника РМК.

Военизированная организация VOMА была учреждена в Армении в 2014 году. С тех пор ее учредитель и председатель Вова Вартанов уже неоднократно брал Баку, бомбил Гянджу и проводил границу по реке Кура. Этими своими фантазиями он не раз делился с журналистами в прежние годы. "Кому не хочется войти в Баку? Я хочу... Война не закончится, пока одна из столиц не сдастся", - говорил Вова. Или возьмем другой его шедевр: "99% учений должны проводиться на похожей на азербайджанскую территории". Кроме того, считал он до 44-дневной войны, армянам необходимым учить языки, готовиться работать на азербайджанской территории и разобщать азербайджанское общество, используя для этого опыт Адольфа Гитлера, получившего без труда Чехословакию и Австрию. А еще Вова предлагал Армении сотрудничать с ИГИЛ, которая "будет делать приятные нам дела". При этом Вартанов, как не смешно, всегда отрицал любые параллели между "школой выживания" и терроризмом. Еще смешнее, что сам он называл VOMA, организацию, где готовят диверсантов, ходят в военной форме, с оружием и учат убивать, "спортивно-патриотическим обществом". И сам же себе противоречил, рассказывая журналистам, что во время 44-дневной войны "спортивно-патриотическое общество смогло выставить один батальон, войсковую часть номер 99 223 и ряд других подразделений". Как? Из числа бегунов на длинную дистанцию? Интересным же спортом они там занимаются...

В годы оккупации Вова регулярно организовывал на оккупированных территориях Азербайджана сборы для армян диаспоры, которых учил диверсионной работе. После апрельских боев, завершившихся для армян плачевно, Вартанов отправился в Россию, где проводил встречи с армянской молодежью, которую зазывал на сборы VOMА. Интересно, что Вартанов фактически проводил агитацию в военизированную структуру на территории другого государства, однако российские власти почему-то на это никак не реагировали. Впрочем, насчет "почему-то", думается, все уже понятно. У нас было два с половиной года, чтобы избавиться от всех сомнений на этот счет.

Еще до войны, отвечая на вопрос журналиста о возможности возвращения районов вокруг Карабаха, Вова самоуверенно, глядя с высоты "победителя", ответил: "Кое-что вернуть можно, в обмен на всю вашу бронетехнику - 560 танков, всю ваши артиллерию и ракеты, а мы вам кое-что можем уступить". Через год Азербайджан вернул себе все безо всяких переговоров, при этом получив в качестве трофеев армянские танки, ракеты и артиллерию. А сам Вартанов был объявлен в розыск. Генеральной прокуратурой Азербайджана было установлено, что с использованием интернет-ресурсов в состав VOMA привлекались иностранные граждане армянского происхождения, а также члены ASALA, PПK и других террористических структур, которых записывали в состав так называемого горно-стрелкового резервного батальона этой, напомним, "спортивно-патриотической организации". Были выявлены факты преступлений членов этой группировки по отношению к мирному населению. Доказано, что в период Второй карабахской войны VOMA завербовала более 300 наемников для участия в боевых действиях за денежное вознаграждение.

В годы армянской оккупации VOMA приложила немало сил для подготовки мотивированных солдат, способных противостоять Азербайджанской армии. В это втягивались и до сих пор втягиваются даже малолетки. И без того искалеченные идеологией и школьными учебниками дети реально превращаются в лагерях VOMA в зомби. С оружием в руках, в форме с изображением Нжде, с возбужденными лицами и горящими ненавистью глазами они позируют перед камерами, В соцсетях можно было встретить ролики, где школьники в военной форме стреляют по мишеням, изображающим азербайджанцев.

Между тем, как показала 44-дневная война, пещерная ненависть это не та мотивация, которая помогаети победить. Зомбирование не помогло. Мы не случайно напомнили выше о бегунах на длинную дистанцию. Если детище Вовы Вартанова действительно было спортивно-патриотическим обществом, то главной дисциплиной там, похоже, был бег, и именно на длинные дистанции. Массовое дезертирство армянских "спортсменов" - это следствие таких вот "школ выживания", куда приходят только поиграться с настоящим оружием и покрасоваться в соцсетях, а в реальном бою думают только об одном - как выжить.

Кстати, в марте 2021 года у Вовы появился конкурент - военно-патриотическая школа POGA. В школе армянскую молодежь обучают стрельбе, обращению с военной техникой, правилам "партизанской" войны. Проще говоря - готовят боевиков.

Сегодня VOMA продолжает изображать борьбу за уродование подрастающего поколения и при посредничестве российских миротворцев планирует развернуть (или уже разворачивает) деятельность в зоне РМК. Вова соскучился по играм в "героя", а потворство российской стороны дало реваншистам надежды начать все заново. Такие, как Вартанов, не могут без войны. В одном из постов организации в Instagram была такая запись: "Наша задача - открыть филиалы VOMA по всей Армении. Впереди нас ждут трудные времена, наша обязанность готовиться к возобновлению боевых действий и общими усилиями укреплять обороноспособность Армении. Мы не дадим расслабиться нашим "соседям"".

Расслабиться и зажить нормальной жизнью эти организации не дают, в первую очередь своим соплеменникам. Что касается нас, то мы просто не имеем права расслабляться, имея под боком такого соседа, который не имеет ни чести, ни совести, ни жалости, ни благоразумия. А заботиться сегодня Вартанов должен только об одном - как бы его слова о том, что Азербайджан может захотеть большего, не сбылись.