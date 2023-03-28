https://news.day.az/politics/1550380.html В Азербайджане надежно сохраняются стабильность и спокойствие - Али Нагиев
В Азербайджане надежно сохраняются стабильность и спокойствие - Али Нагиев
В Азербайджане надежно обеспечиваются стабильность и благополучие.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии, посвященном 104-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана.
"Под мудрым руководством и на основе прямых указаний Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и сегодня достойно продолжается школа профессионализма в органах безопасности, заложенная в свое время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в Азербайджане надежно обеспечиваются стабильность и благополучие", - сказал глава СГБ.
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