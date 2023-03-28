Первый заместитель генпрокурора Азербайджана на месте совершения покушения на Фазиля Мустафу

Возбуждено уголовное дело по факту ранения перед своим домом в Сабунчинском районе столицы депутата Фазиля Мустафы в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В настоящее время на месте происшествия находятся первый заместитель генерального прокурора, государственный советник по вопросам юстиции третьей степени Эльчин Мамедов, прокурор города Баку Эльшан Аббасов и следственно-оперативная группа.

Представителей СМИ просят не разглашать информацию о происшествии без согласования с официальным ведомством.