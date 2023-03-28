https://news.day.az/politics/1550436.html Первый заместитель генпрокурора Азербайджана на месте совершения покушения на Фазиля Мустафу
Первый заместитель генпрокурора Азербайджана на месте совершения покушения на Фазиля Мустафу
Возбуждено уголовное дело по факту ранения перед своим домом в Сабунчинском районе столицы депутата Фазиля Мустафы в результате выстрела из огнестрельного оружия.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В настоящее время на месте происшествия находятся первый заместитель генерального прокурора, государственный советник по вопросам юстиции третьей степени Эльчин Мамедов, прокурор города Баку Эльшан Аббасов и следственно-оперативная группа.
Представителей СМИ просят не разглашать информацию о происшествии без согласования с официальным ведомством.
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