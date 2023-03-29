Министр об открытии посольства Азербайджана в Израиле

Открытие посольства Азербайджана в Израиле еще больше расширит сотрудничество двух стран в оборонной и гражданской сферах.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Было отрадно встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым для обсуждения тесных связей между нашими странами. Я поприветствовал открытие посольства как первый шаг к дальнейшему расширению нашего сотрудничества как в оборонной, так и в гражданской сфере", - говорится в публикации.

Отметим, что 28 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину. В программу визита 29-30 марта вошли проведение встреч с высокопоставленными представителями обеих стран, участие в церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в Израиле.