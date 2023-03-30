https://news.day.az/politics/1550931.html Эльчин Амирбеков обсудил с госминистром иностранных дел Японии постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе
Эльчин Амирбеков обсудил с госминистром иностранных дел Японии постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе
Помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи.
Как передает в четверг Day.Az, об этом написал в Twitter посол Азербайджана в Японии Гюрсел Исмаилзаде.
"Помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков встретился с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи и обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией", - говорится в публикации посла Азербайджана в Японии.
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