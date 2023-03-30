В МИД России ответили на провокацию миссии ЕС в Армении

В МИД России прокомментировали недавние провокационные высказывания главы миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера о том, что что якобы Азербайджан готовится к нападению на Армению, передает Day.Az.

Как сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, очень важно слышать не тех, кто никогда не являлся посредником в урегулировании, то есть кто не привносил никогда добавленной стоимости, кто не добивался практических результатов, а важно слышать Баку и Ереван.

"Нужно действовать в интересах двух стран. Да, мы понимаем, что есть разные точки зрения, бывают периоды крайнего обострения. Но при этом, мы фиксируем и то, что стороны могут договариваться. Главное создавать им соответствующую атмосферу, базис для подобных договоренностей и взаимопонимания и содействовать этому взаимопониманию, а не наоборот. Эти заявления лишь подтверждают справедливость ранее озвученных нами выводов относительно деструктивных намерений и действий ЕС в указанном регионе", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что своей непрофессиональной, не продуманной, нечестной активностью разжигают противоречия между Баку и Ереваном.

Как ранее сказали в МИД Азербайджана, миссия ЕС не должна поддаваться ложным и клеветническим утверждениям Армении.

"Мы решительно осуждаем тот факт, что глава миссии ЕС, основываясь на ложных и клеветнических утверждениях армянской стороны, высказал мнение о том, что якобы Азербайджан готовится к нападению, и представил основную задачу миссии ЕС как "защиту Армении от Азербайджана". Мы неоднократно подчеркивали необходимость предотвращения злоупотребления этой миссией для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказали в ведомстве.