У Армении два главных союзника в мире: Франция и Иран

Сегодня ни для кого не секрет, что если у Армении два главных союзника в мире, то одним из них является Франция, а вторым - Иран

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана в ответ на полные клеветы высказывания командующего Сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран Киюмарса Хейдари в адрес Азербайджана.

"Хотелось бы напомнить К.Хейдари, что Армения в течение 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией. В результате этой военной агрессии был оккупирован и 137-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы. Однако иранская сторона ни разу не сделала обвинительных заявлений в адрес Армении. Напротив, за этот период усилилось иранско-армянское братство. И сегодня ни для кого не секрет, что если у Армении два главных союзника в мире, то одним из них является Франция, а вторым - Иран", - говорится в заявлении.