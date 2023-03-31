https://news.day.az/politics/1551260.html Обсуждено укрепление военных связей между Азербайджаном и Италией
Обсуждено укрепление военных связей между Азербайджаном и Италией
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто принял посла Азербайджана в этой стране Рашада Асланова.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Италии.
"Было проведено обсуждение вопросов, представляющих общий интерес, включая оборону, энергетику и безопасность в региональном контексте, а также укрепление военных, промышленных и политических связей между двумя странами", - говорится в сообщении министерства обороны Италии.
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