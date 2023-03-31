МИД Азербайджана ответил Ирану

Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих стран. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в ответ на необоснованные утверждения пресс-секретаря МИД Исламской Республики Иран Насира Канани.

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