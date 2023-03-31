31 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Премьер-министр А.Асадов поздравил А.Смаилова с переназначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.

В ходе телефонного разговора было положительно оценено развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами в различных сферах, обсуждены перспективы азербайджано-казахстанского стратегического партнерства.