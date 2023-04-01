Названо число задержанных нарушителей границы Азербайджана за март 2023 года

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в течение марта 2023 года продолжила мероприятия по обеспечению охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Day.Az в субботу, за нарушение государственной границы был задержан 51 человек, 23 из которых граждане Азербайджана, 10 граждан Афганистана, 6 граждан Пакистана, 5 - Ирана, по одному гражданину Грузии, Индии, Гвинеи, Либерии, Палестины и двое граждан Таджикистана.

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