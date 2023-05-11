Азербайджан и Турция призывают Армению к миру и стабильности на Южном Кавказе

Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира, и все еще ждут, когда она будет принята.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время брифинга по итогам учений "Анатолийский орел - 2023".

"Мы хотим мира. Если это произойдет, на Южном Кавказе будет создана атмосфера мира и стабильности. Мы пытаемся объяснить это Армении, и говорим, чтобы она не действовала исходя из предложений, поступающих извне. Если Армения будет действовать в соответствии с условиями и географией региона, это будет намного полезнее для Армении и региона", - сказал он.

Напомним, что по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в братской стране для наблюдения за проводимыми в городе Конья международными учениями "Анатолийский орёл-2023".

Отметим, что учения, в которых задействована группа личного состава ВВС Азербайджана и штурмовики "Су-25", проводятся с участием представителей нашей страны, Турции, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Великобритании