Гейдар Алиев был очень масштабным человеком, и в первую очередь думал о развитии Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

В 2023 году, который распоряжением Президента Азербайджана объявлен "годом Гейдара Алиева", мы продолжаем публикацию уникальных бесед Народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой с родными и близкими, соратниками, сослуживцами общенационального лидера.



На протяжении 15 лет, пока шла работа над многотомником "Гейдар Алиев. Личность и эпоха", Эльмира ханум общалась с огромным кругом людей. Сегодня в ее архиве - около 150 интервью и бесед, которые представляют исключительную ценность для нашей истории. Особенно если учесть тот печальный факт, что большинства этих людей уже нет в живых. И их бесценные воспоминания о Гейдаре Алиеве сохранились только на бумаге.



Публикация материалов, любезно предоставленных нам народным писателем, будет продолжаться весь 2023 год.

Фарман Салманов - Легендарный российский геолог-нефтяник, один из первооткрывателей сибирской нефти, доктор геолого-минералогических наук, Герой Социалистического Труда, Заслуженный геолог РСФСР, член-корреспондент РАН, участник открытия свыше 150 месторождений нефти и газа в Западной Сибири.

Эльмира Ахундова. - Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Гейдаром Алиевым?

Фарман Салманов. - Это были 1965-1966 годы, когда первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана был Вели Юсупович Ахундов. Праздновали годовщину КГБ. Меня пригласили на этот праздник, я там выступал.

Я тогда работал в Сибири, начальником экспедиции. В 1970 году стал главным геологом главка Министерства геологии СССР. Это была самая крупная геологическая организация в мире. В 1978 году я стал начальником этого главка. В 1987 году Горбачев приехал в Тюмень, и я дал согласие переехать в Москву первым заместителем министра. Это была моя самая большая ошибка в жизни.

После этого праздника КГБ была встреча в узком кругу, и там я увидел Гейдара Алиевича.

Э.А. - Каково было ваше первое о нем впечатление?

Ф.С. - Он был тогда еще молодым. Стройный, красивый, рассудительный. Мы много говорили, я рассказывал ему о Сибири. У нас тогда сложились хорошие отношения. Потом меня всегда уже приглашали на различные праздничные мероприятия, где мы каждый раз встречались с Гейдаром Алиевичем. Однажды в гостях были вместе, он был со своей покойной женой, очень милой и обаятельной Зарифой ханым.

Это был очень масштабный человек, который в первую очередь думал о развитии республики. Он видел, что в республике надо серьезно поднимать машиностроение, строить объекты культуры, развивать сельское хозяйство. Какой толчок дал он развитию хлопководства, виноградарства!

Азербайджан хлеба практически не сеял, потому что центральную Россию надо было обеспечивать овощами. Он добился этого. А в Москве были националисты, которые говорили, что Азербайджан не зарабатывает даже на два килограмма хлеба. Он таким людям давал жесткий отпор.

Я Гейдару Алиевичу рассказывал о перспективах Западной Сибири. Ведь я открыл 135 главных нефтяных месторождения в Сибири. Он этим очень интересовался. Алиев никогда не упрекал меня за то, что я уехал из Азербайджана, работал в России. Он, наоборот старался, чтобы азербайджанцы работали везде, участвовали во всех масштабных работах, гордился ими.

Э.А. - Азербайджанские заводы изготавливали оборудование для сибирских месторождений?

Ф.С. - Да. Азербайджанские заводы поставляли и оборудование, и трубы.

...Если бы Андропов прожил чуть подольше, он бы продвинул Алиева на самые высокие ступени власти. Среди россиян много было разговоров на эту тему. В Политбюро из-за болезни Брежнева попало много случайных людей, в том числе Яковлев, Лигачев, Горбачев и пр. Андропов видел все это, но был уже очень больным.

А когда пришел Горбачев, он стал убирать людей сильных и опытных.

Э.А. - Таир Алиев говорил, что узнал о том, что против Гейдара Алиевича готовится какое-то покушение, и позвонил вам, вы стали принимать меры.

Ф.С. - Мер мы никаких принять не могли. Моим другом был Юрий Васильевич Сторогов, который при Брежневе долгие годы был начальником 9-го Управления. Я обратился к нему. Они что-то проверяли, но ничего не нашли.

Зато в Кремле на него сильное психологическое давление оказывали, когда он якобы был болен. У него до этого никаких жалоб на сердце не было.

Так же и с Рыжковым позднее поступили.

Э.А. - Расскажите, пожалуйста, о московских встречах с Алиевым.

Ф.С. - Я приходил к нему с производственными вопросами, ведь геологам тоже требуется транспорт, который был в ведении Гейдара Алиевича. Когда были две крупные аварии в Татарии и Новороссийске, он оттуда звонил мне: "Фарман, у геологов есть такие-то возможности, дай команду, чтобы они помогли". И я выполнял его указания.

Э.А. - Как вы оценивали его работу в московский период?

Ф.С. - Он пользовался большим авторитетом и у министров, и у секретарей обкомов. Они видели бездеятельность Горбачева, авантюризм Лигачева. Чего стоил один их антиалкогольный закон, из-за которого были вырублены тысячи гектаров виноградников по всему Союзу! А Алиев не мог согласиться с этим, он очень переживал. И народ это видел. Поэтому он пользовался огромным авторитетом.

Мне как-то сказали: "Если бы остальные работали в половину того, как работает Алиев, мы бы многое могли сделать".

Э.А. - У вас были встречи с Гейдаром Алиевым, когда он стал президентом Азербайджана?

Ф.С. - Да. Я приезжал в Баку, мы встречались. У нас были общие разговоры, мы обменивались мнениями по разным вопросам.

Я хочу, чтобы память о Гейдаре Алиевиче оставалась вечной. Это великий сын нашего древнего народа.