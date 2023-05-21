Армяне пытаются дискредитировать Красный Крест

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне пытаются дискредитировать Международный Комитет Красного Креста. Day.Az представляет вашему вниманию текст публикации:

Армянский офис Красного Креста продолжает играть в непонятные игры. Глава офиса МКК Зара Аматуни в который раз на голубом глазу рассказывает про некие переговоры о возобновлении перевозок с помощью автомобилей МККК из Карабаха в Армению.

Сначала говорили, мол не ездят вообще. Азербайджан показал видео с опровержением. Теперь они говорят, что возят только лекарства, а хотят еще и пациентов возить. Но якобы не могут.

А проблема на самом деле в том, что армяне хотят возить пациентов БЕЗ проверок, не более. Хотя казалось бы, какие проблемы? Когда некоего больного везут из одной страны в другую, у него что, на границе паспорт не проверяют? Проверяют.

Так и тут. Никто никаких препятствий не чинит. Просто паспорта с собой берите, пограничники - они такие.