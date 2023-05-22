Парламент Азербайджана и ПА ОБСЕ совместно проводят конференцию по 'зеленой' экономике и устойчивому развитию

В Баку проходит конференция на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

Как сообщает в понедельник Day.Az, конференция проходит при совместной организации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В ней принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, председатель парламента Монтенегро Даниэла Джурович, генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и другие лица.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на тему "Роль "зеленых" концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики" и "Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством содействия международному транспорту и торговле во имя устойчивого развития".