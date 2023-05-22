Замглавы МИД Азербайджана провел встречи в США

17 мая 2023 года начался рабочий визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым в США.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в МИД.

Сообщается, что 18 мая делегация встретилась с членами Сената США сенаторами Томом Котоном, Беном Кардином, членами Палаты представителей Конгресса Жаком Бергманом, Чаком Флейшманом, Майком Эзелем и Робертом Адерхольтом.

Новость обновляется