https://news.day.az/politics/1566490.html Замглавы МИД Азербайджана провел встречи в США - ФОТО
Замглавы МИД Азербайджана провел встречи в США - ФОТО
17 мая 2023 года начался рабочий визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым в США.
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в МИД.
Сообщается, что 18 мая делегация встретилась с членами Сената США сенаторами Томом Котоном, Беном Кардином, членами Палаты представителей Конгресса Жаком Бергманом, Чаком Флейшманом, Майком Эзелем и Робертом Адерхольтом.
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