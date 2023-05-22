Первая Tesla с аккумулятором BYD Blade отличается высочайшей скоростью зарядки

Первый автомобиль Tesla, оснащенный литий-железо-фосфатным аккумулятором BYD Blade, сошёл с конвейера в Берлине, Германия. Речь идёт о Model Y, которая продемонстрировала удивительную скорость зарядки, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

История взаимоотношений BYD и Tesla всегда была покрыта тайной, при этом ранее не было официального подтверждения того, что они могут каким-либо образом сотрудничать. Дело в том, что Tesla и BYD являются двумя крупнейшими компаниями на рынке электромобилей и конкурируют между собой. То, что BYD стала поставщиком Tesla, укрепит её позиции на мировом рынке.

По сообщениям немецких СМИ, первая Tesla Model Y с батареей BYD сошла с конвейера завода Tesla в Берлине 20 мая, через 16 дней после того, как стало известно о начале производства. Однако это не серийная модель, а прототип. Это автомобиль начального уровня с аккумуляторной батареей ёмкостью 55 кВт•ч с запасом хода 440 км. Для сравнения, в Китае Model Y начального уровня использует батарею CATL на 60 кВт•ч и имеет запас хода 455 км.

Прототип уже протестировали: оказалось, что Tesla Model Y с аккумулятором BYD может поддерживать мощность зарядки 170 кВт. Его удалось зарядить от 11% до 71% за 15 минут. Источник добавляет, что батарея от CATL может заряжаться так быстро только на первом этапе, после чего мощность быстро падает. У батареи BYD мощность зарядки падает только после того, как батарея заряжена на 50%.