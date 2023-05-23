https://news.day.az/politics/1566813.html Ужасающая находка в Физули
Ужасающая находка в Физули
На территории села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов.
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