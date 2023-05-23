Ужасающая находка в Физули

На территории села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов.

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